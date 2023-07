Půl roku marodil, teď je Frydrych zpět. Cítím se perfektně, hlásí stoper

„Teď už je dobře. Od Polska už se cítím na hřišti opravdu perfektně. Musím to zaklepat, doufám, že ty zdravotní problémy jsou už pryč,“ konstatoval na klubovém webu Michal Frydrych.

Jak jste prožíval dobu, kdy jste nemohl na hřiště?

Řeknu na rovinu, že poslední rok a půl nebyl dobrý. Počítám do toho i sestup s Wislou, s Baníkem jsme taky nezažili zrovna povedenou sezonu. Do toho to zranění. Po šestnácti letech jsem byl zraněný na půl roku.

Ke konci podzimu jsem se přitom začal cítit na hřišti opravdu dobře, dal jsem i nějaký gól a docela se nám dařilo herně. Doma jsme vyhrávali, venku sice ne, ale výkony tam nebyly špatné. Jenže před prvním jarním zápasem ve Zlíně jsem onemocněl a krátce potom přišlo zranění.

Tušil jste hned, že si nezahrajete tak dlouho?

Byla tam doba léčení čtyři až šest týdnů, ale nehojilo se to tak, jak mělo, možná jsem to i trochu uspěchal. Na tréninku se to zase obnovilo. Musel jsem zbrzdit, vrátit se do posilovny a až ke konci sezony jsem s klukama začal trénovat. Nebylo to asi úplně na hraní, ale dostal jsem se aspoň na lavičku. Věděl jsem, že se musím pořádně připravit během volna, abych byl nachystaný na začátek přípravy a ideálně ji zvládl v plném zdraví.

Povedlo se?

Fyzicky jsem se ke konci sezony cítil dobře, ale byla tam ještě podvědomá obava o nohu. Cítil jsem, že mě to trochu omezuje. Ale od startu přípravy se už cítím dobře, všechno dělám s týmem, nic jsem nemusel vynechat. Ale když půl roku nehrajete zápas, zase si to člověk potřebuje trochu osahat a dostat se do toho.

První dvě utkání byla taková opatrnější, teď proti Cracovii už jsem zvládl celých devadesát minut. Byl to vlastně po půlroce můj celý zápas. Naposledy jsem ho odehrál v Turecku s Vasasem. To mi dodalo další chuť a sílu vrátit se na hřiště a být znovu platným hráčem.

Projevilo se na hřišti nějak výrazněji těch šest měsíců bez fotbalu? Pociťoval jste absenci zápasového tempa?

Jak už jsem říkal, v těch prvních dvou poločasech v přípravě jsem si znovu na zápasové tempo zvykal. Ale v Polsku už se cítím perfektně, tak věřím, že to může být jen lepší a lepší.

Tým v létě začal zkoušet systém se třemi obránci. Co vy na to?

Párkrát jsem to takhle předtím hrál ještě kdysi v Baníku, ale až v Krakově jsme to necelou jednu sezonu hrávali pravidelně. Nastupoval jsem zleva, uprostřed i zprava. Je to hlavně o tréninku, nácviku, mít to zažité a vědět, jak se kdy zachovat.