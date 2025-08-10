Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ostrava - Karviná 0:0, v derby jde domácím o první ligovou výhru sezony

Souboj dvou klubů ze sousedních měst. Baník Ostrava, který v domácí soutěži letos ještě nevyhrál, ve 4. kole fotbalové ligy hostí Karvinou. Utkání můžete od 17.30 sledovat v podrobné online reportáži.

Ostravský záložník David Buchta mezi hráči Karviné | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nestává se, aby do vzájemného utkání šla Karviná z pozice lépe postaveného týmu. Po dvou kolech dokonce ligu vedla, ale minule nečekaně doma podlehla nováčkovi ze Zlína.

Baník má mezi dvěma zápasy 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrtek po bláznivém průběhu porazil Austrii Vídeň 4:3 – nejprve prohrával, pak vedl 3:1, následně soupeře nechal vyrovnat a v závěru rozhodl Prekop.

V domácí lize Baník podlehl na Bohemians a remizoval na Dukle, domácí duel s Teplicemi byl kvůli přívalům deště přerušen a dohrávat se bude v náhradním termínu.

4. kolo

5. kolo

3. kolo

4. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
4. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
5. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
7. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

10. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:31

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec může odejít za Šulcem, Sparta dotáhla Mercada

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Reprezentují spolu národní tým, teď se potkají i v klubové kabině. Fotbalová Sparta dotáhla příchod třiadvacetiletého ekvádorského křídelníka Johna Mercada z portugalské ligy, krajana krajního...

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

Moje indispozice? Zatočila se mi hlava. Fantastický start sezony, říká zlínský kouč

Před poločasovou přestávkou se mu udělalo v sobotním vedru nevolno. Druhý poločas museli odkoučovat jeho asistenti. Děkovačku po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví si už ale trenér fotbalistů Zlína...

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné...

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s...

