ONLINE: Ostrava - Karviná 0:0, v derby jde domácím o první ligovou výhru sezony

Nestává se, aby do vzájemného utkání šla Karviná z pozice lépe postaveného týmu. Po dvou kolech dokonce ligu vedla, ale minule nečekaně doma podlehla nováčkovi ze Zlína.
Baník má mezi dvěma zápasy 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrtek po bláznivém průběhu porazil Austrii Vídeň 4:3 – nejprve prohrával, pak vedl 3:1, následně soupeře nechal vyrovnat a v závěru rozhodl Prekop.
V domácí lize Baník podlehl na Bohemians a remizoval na Dukle, domácí duel s Teplicemi byl kvůli přívalům deště přerušen a dohrávat se bude v náhradním termínu.