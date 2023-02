Překonal rakovinu, dal první gól. Tím bych to uzavřel, řekl o svém návratu Šín

Při minulém venkovním zápase Baníku v Teplicích se poprvé do sítě v ligovém zápase trefil Jiří Boula, v sobotu v Brně na něho s premiérovou trefou navázal Matěj Šín. Okamžik to byl ještě emotivnější než před dvěma týdny pro Boulu; pro osmnáctiletého Šína znamenal symbolické uzavření jedné velmi těžké životní kapitoly.

Loni několik měsíců fotbalu vynechal, podrobil se operaci onkologického onemocnění, pak se vracel zpět. Letos už opět hraje v ostravském dresu nejvyšší soutěž, a zatímco v prvních třech jarních kolech sbíral minuty po drobných a dohromady jich nastřádal osm, na Zbrojovce vstal z lavičky náhradníků už v 66. minutě.

Pobyt na hřišti korunoval gólem deset minut před koncem. Do centru z levého křídla se Šín krásně opřel v prostoru kolem penaltového puntíku a z první ho poslal k tyči.

„Mám z toho radost. Škoda, že jsme nevyhráli, to by pro něho bylo radostnější,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal po porážce 1:2 na Šínovu adresu. „Roste z něho výborný hráč. Věřím, že takhle bude pokračovat dál. Na tréninku vypadá skvěle. Věřím, že bude velice platným hráčem pro Baník,“ rozvedl myšlenku kouč.

Šín se krutou diagnózu dozvěděl loni v létě. Na jaře ještě jako sedmnáctiletý odehrál první minuty v nejvyšší soutěži, jako náhradník zasáhl do pěti zápasů a nasbíral celkem 97 minut. V červnu se po onkologickém nálezu podrobil operaci.

V říjnu už byl zase na tréninku Baníku, v zimě absolvoval přípravu, opět začal nastupovat. První ligový gól je pro něho velkým zadostiučiněním.

„Těšil jsem se na první trénink, celý návrat byla pro mě jedna velká radost. Tímhle (vstřelením gólu) bych to celé ukončil,“ řekl v sobotu.

Náladu na rozebírání toho, co se mu povedlo, neměl. Na první poločas se díval z lavičky a moc toho neviděl, Baník nehrál dobře. Přidal po změně stran, do Zbrojovky se zakousnul za stavu 2:0 pro domácí, měl převahu, snížil. V posledních vteřinách měl velkou šanci Muhamed Tijani, domácí brankář Martin Berkovec však jeho hlavičku vyškrábl zpod břevna.

„S odstupem času gól možná docením. Teď převažuje zklamání,“ řekl proto Šín. „Často se nám stává, že když tlačíme za stavu 0:1, nedotáhneme to k vyrovnání, a dostáváme gól na 0:2. Dnes nám chybělo asi víc štěstí,“ odtušil.

Baníku v Brně ještě chyběl útočník Ladislav Almási, u něhož přetrvávají zdravotní potíže. Možná by měl být k dispozici na příští kolo.

Brněnskou branku ostřelovali hosté hodně ze střední vzdálenosti, Filip Kaloč či Srdjan Plavšič zkoušeli Berkovcův postřeh na čáře. Jediný Šín na něho dokázal vyzrát, jeho rána k tyči se chytat nedala.

„Vyplynulo to ze situace. Fleiši (Jiří Fleišman) mi dal krásný balon, spadlo to tam. Možná to bylo jenom štěstí v tom, že mě Fleiši našel,“ řekl Šín stručně.