Tlačil jsem to ven. Chaluš byl málem za smolaře, pak chválil: Máme silný tým

„No, tlačil jsem to ven...,“ popisoval Chaluš zmíněnou situaci. „A vybavil jsem si, že by bylo blbé, kdybych zase připravil Markoviče o čisté konto. Po tom břevnu jsem věřil, utkání už zvládneme.“

Co se stalo?

Už na Bohemce (1:2) jsem v jedné situaci reagoval o vteřinu později než jsem měl, a teď mi to také trochu scvaklo o malinkou chvilku později a musel jsem do skluzu. Jinak by tam asi někdo od nich zakončoval. A měl jsem štěstí, že to šlo do břevna.

Bylo to vydřené vítězství?

Bylo, v této soutěži není lehký zápas. Pro nás bylo hodně důležité navázat na čtvrteční pohár s Urartu (5:1), navíc, když Jablonec minule vyhrál a my na Bohemce prohráli. Takové výhry jsou někdy cennější, než ty jednoduché.

Zvládli jste to navzdory sedmi změnám v základní sestavě.

Máme velice vyrovnaný tým a spousta hráčů by si zasloužila být v sestavě, ale hrát jich může jen jedenáct. Ale porazit silný Jablonec i se sedmi změnami je o to cennější. A je dobré i to, že jsme ukázali, že většina kádru je konkurence schopná. Každý může na někoho zatlačit a tím se můžeme navzájem zlepšovat.

Jenže hlavně v první půli hra dost skřípala, bylo v ní mnoho nepřesností.

Nějaké chyby tam byly. Musíme si ale na sebe i v tomto složení zvyknout. Třeba i v trojkové obraně s Kájou (Pojezným) a Učim (Uchennou) jsme hráli takto poprvé. Výkony všech ale rostly. A když máte tak silnou střídačku a přijdou Ewe (Ewerton), Klimič (Klíma), Preky (Prekop), tak je to hodně znát, což se ukázalo ve druhém poločase.

Záložník Baníku Matěj Šín vede balon v utkání s Jabloncem.

Sedí vám více hra ve čtyřčlenné, nebo tříčlenné obraně?

Zatím jsem odehrál dva zápasy a vždy ve trojce. Tu čtyřku... Té se nebráním. Hrál jsem ji prakticky celý život, odmalička se hraje čtyřka, až v dospělém fotbale se přechází na trojku. Mně to je jedno. Mám rád, když jsem ve trojce uprostřed a mám možnost řídit hru kolem sebe, ale to se dá i v té čtyřce. Nevidím v tom problém.

Prvoligovou premiéru měl vedle vás v obraně Nigerijec Emmanuel Uchenna. Jak si vedl?

Skvěle. A říkal jsem mu to. Nepochyboval jsem o něm. Jen jsem mu radil: Poslouchej, buď tam, kde máš být. A bylo vidět, že jeho výkon každou minutou rostl. Hlavně jsem mu říkal, ať do toho přidá emoce. Poslechl mě.

Jenže hned na začátku nastřelil protihráče a hosté z toho málem měli velkou šanci. Přitom se říká, že první přihrávka je důležitá, aby se hráč chytil.

Řekl bych, že tady o tom on nikdy neslyšel, takže mu to bylo jedno. Celkově jsme ho ale všichni podporovali. Nikdo v týmu o něm nepochyboval. V tréninku je silný. Věřil jsem mu a zvládnul to výborně.