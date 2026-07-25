Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Baník hledal posily venku. Šílená doba, čeští hráči jsou předražení, říká Mikloško

Jiří Seidl
  14:25
Mluvčí klubu Marek Lorenc, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, trenér Roman...

Mluvčí klubu Marek Lorenc, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, trenér Roman Skuhravý a nový kapitán, brankář Martin Jedlička na tiskové konferenci fotbalistů Baníku Ostrava před sezonou. | foto: MAFRA

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy.
Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.
Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy.
Do hry se na tréninku fotbalistů Baníku Ostrava zapojil i nový kondiční trenér...
9 fotografií
Noví fotbalisté, kteří do Baníku Ostrava během léta přišli, mužstvo okysličili. O tom je před sobotním startem první ligy v 17 hodin ve Zlíně přesvědčený šéf sportovního úseku Luděk Mikloško. Připustil však, že doplnění mužstva nebylo snadné.

Šéfové Baníku získali jen cizince, pokud nepočítáme brankáře Martina Jedličku, jehož hostování z Plzně se změnilo v přestup, a dalšího gólmana Matouše Babku z Opavy, který zatím přišel do druholigové rezervy.

„Čeští hráči jsou drazí. Je to šílená doba. Jsou předražení, takže si je dneska může dovolit koupit opravdu málokdo,“ konstatoval Luděk Mikloško. „Museli jsme se tak dívat jinde, ale přišli fotbalisté, kteří jsou prověření. Naši ligu buď hráli, nebo jsme měli možnost vidět je naživo.“

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

To zmínil ukrajinské stopery Jevhenije Skybu z Karviné a Maksyma Djačuka, jenž zatím v Baníku hostuje z Dynama Kyjev, slovenského krajního obránce Matúše Kmetě z Minnesoty United a také dalšího defenzivního hráče Aboubacara Traorého z Pobřeží slonoviny, jehož příchod z Karviné v pátek oznámil.

Majitel klubu Václav Brabec na setkání s fanoušky uvedl, že za poslední měsíce investoval do nových fotbalistů přes tři sta milionů korun. „Ano, několik hráčů jsme prodali, ale to saldo peněz z příchodů a odchodů je pro mě a celý Baník stále negativní. Přičemž si myslím, že jsme přivedli opravdovou kvalitu. Hráči jako Martin Jedlička, Ondra Kričfaluši, Artur Musák, Vlasij Siňavskij a další jsou toho dokladem,“ uvedl Václav Brabec.

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.
Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Opravdu jsou ceny českých hráčů tak přemrštěné? „Ty ceny jsou... Astronomicky vyletěly nahoru,“ odpověděl Luděk Mikloško.

„Dneska cizinec přijde mnohem levněji, než když kupujete někoho odsud. Cena hráče z druhé ligy je už srovnatelná s tou, jakou měl před čtyřmi pěti lety prvoligový fotbalista.“

Posílili jste především obranu, ale co útok, který dával málo gólů?
Minulou sezonu jsme začínali se dvěma útočníky, s Almásim a Pirou. Nepodařilo se nám rozehrát Almásiho, všichni jsme z toho byli zklamaní a smutní. Pira do toho skočil jako mladý hráč a bylo toho na něho moc. Trošku ho to semlelo, závěr soutěže byl pro něho strašně těžký, ale musel nastupovat. A nastupoval, rval se, nemůžeme mu nic vytknout. Pracoval velice dobře, ale jak jsem už dříve předpokládal, ještě mu prospěje nějaká doba ve druhé lize, aby odehrál více zápasů. To se jen potvrdilo.

Jakub Pira odešel na hostování do Karviné. Co si tedy slibujete od stávajícího útoku?
Máme nadále Gninga a Jurečku. Přišel Škrkoň (už v závěru minulé sezony povýšil do první ligy z rezervy), který má velice dobře nastavenou hlavu. Věřím, že se chytí a bude góly dávat, protože je střílí v každé věkové kategorii, ví, kde má stát. Celkově doufám, že to bude lepší.

Jsem natěšený, hlásí Skuhravý. Na nervozitu je už prý kouč Baníku starý

V příštím ročníku ligy máte co napravovat. Bude o to větší tlak od vás z vedení na mužstvo?
S minulou sezonou samozřejmě nemůžeme být spokojení, ale spoustu chyb jsme udělali i my ve vedení, to si musíme přiznat. Teď jsme přivedli trenéra (Romana Skuhravého) a věříme, že z hráčů dokáže dostat maximum a že sezona bude jiná.

V kádru zůstává dlouhodobě zraněný útočník David Látal, jehož za jeho dřívější působení v Chrudimi vyšetřuje etická komise Fotbalové asociace České republiky v souvislosti s ovlivňováním výsledků. Počítáte s ním i nadále?
Nyní je v rekonvalescenci. Nejméně měsíc dva potrvá, než bude fit. Potom uvidíme, v jakém bude stavu, jak se bude dostávat do hry. Rozehrát by se mohl v B týmu.

Jeho možný prohřešek neřešíte?
Zdá se, že z toho vyšel, od komise nedostal žádný trest.

Před koncem minulé sezony posílil sportovní úsek Baníku Michal Kordula. Jak vaše spolupráce funguje?
Bavíme se o všem. Je to takové zdvojení. Mám rozhodující slovo, ale co jsme spolu, musím říct, že jsme se ještě v ničem názorově nerozešli. Spolupráce je velice dobrá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Baník hledal posily venku. Šílená doba, čeští hráči jsou předražení, říká Mikloško

Mluvčí klubu Marek Lorenc, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, trenér Roman...

Noví fotbalisté, kteří do Baníku Ostrava během léta přišli, mužstvo okysličili. O tom je před sobotním startem první ligy v 17 hodin ve Zlíně přesvědčený šéf sportovního úseku Luděk Mikloško....

25. července 2026  14:25

Ve Slavii mu říkají Pogačar. Šturmova jízda z nuly na sto: Kde to můžu podepsat?

Premium
Slovinský fotbalista Danijel Šturm v reprezentačním dresu.

Pár minut trvá, než se rozpovídá. Potichu pozdraví a zasedne za stůl. Soustředěný. Ostražitý. S vážnou tváří. Přitom když fotbalistu Danijela Šturma sledujete na hřišti, srší radostí. Na jaře...

25. července 2026

Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek

Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem.

Hokejky tentokrát nechte doma, soustředíme se na míče! Ústecká pozvánka na druholigovou premiéru s nováčkem Kladnem, byť díky vnadným klubovým moderátorkám dvojsmyslná, zmínila ikonický sport ve...

25. července 2026  9:05,  aktualizováno  11:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová

Sledujeme online
Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

25. července 2026  11:28

Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!

Nor Jonatan Braut Brunes posílil pražskou Spartu.

Podobní si jsou, ne že ne. Blond vlasy, statná postava, silná levačka. Narodili se ve stejný rok, dokonce jen osmnáct dní od sebe. A pozor, možná nevíte, že Jonatan Braut Brunes začal kopat mezi...

25. července 2026  11:10

Fotbalové hodiny mi tikají. Mým cílem je získat titul, hlásí plzeňský kapitán Vydra

Kapitán Plzně Matěj Vydra hovoří na tiskové konferenci.

Start nového ročníku první fotbalové ligy je tady. Plzeň vstoupí do soutěže v sobotu od 17 hodin domácím utkáním proti libereckému Slovanu. „Na novou sezonu jsme ready! Přijďte nás podpořit, chceme...

25. července 2026  9:48

Kozel volá po efektivitě. Rozhodnuto není, tvrdí před odvetou trenér Jablonce

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Návrat do evropských pohárů po pěti letech se Jablonci výsledkově nepovedl. Fotbalisté měli úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždinu výtečně rozehraný, když ve druhém poločase vedli....

25. července 2026  9:19

Potrestaný Šustr fandil v kotli, dorazily i legendy. A návrat Dukly? Složité, míní Rada

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Přes dva tisíce diváků, na tradičním místě pod klubovnou legendy jako Jan Fiala, Petr Rada či Jan Berger. A speciální postava se objevila také v kotli. Potrestaný trenér Pavel Šustr splnil slib, když...

24. července 2026  22:37

Dukla začala sezonu po sestupu vítězně. Ústí otáčelo s Kladnem, Třinec remizoval

Fotbalisté Ústí nad Labem se radují z branky proti Kladnu.

Fotbalisté pražské Dukly po sestupu z nejvyšší soutěže zahájili sezonu druhé ligy domácím vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze...

24. července 2026  20:30

Střídáme, připraví se Klopp! Německý svaz podepsal Nagelsmannova nástupce

Německý trenér Julian Nagelsmann mluví do televize po utkání s Paraguayí. V...

Německý fotbalový svaz v pátek podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Byl...

24. července 2026  11:20,  aktualizováno  18:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Itálie dál hledá trenéra reprezentace. Guardiola nabídku odmítl, ve hře je Pirlo

Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.

Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Podle italských médií převezme tým Andrea...

24. července 2026  12:16,  aktualizováno  17:21

Nizozemec povede Belgii. Svazové vedení se domluvilo s Van Bommelem

Mark van Bommel

Novým trenérem belgické fotbalové reprezentace se podle očekávání stal Mark van Bommel. Devětačtyřicetiletý Nizozemec podepsal smlouvu do mistrovství Evropy v roce 2028.

24. července 2026  15:01,  aktualizováno  17:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×