Baník hledal posily venku. Šílená doba, čeští hráči jsou předražení, říká Mikloško

Šéfové Baníku získali jen cizince, pokud nepočítáme brankáře Martina Jedličku, jehož hostování z Plzně se změnilo v přestup, a dalšího gólmana Matouše Babku z Opavy, který zatím přišel do druholigové rezervy.
„Čeští hráči jsou drazí. Je to šílená doba. Jsou předražení, takže si je dneska může dovolit koupit opravdu málokdo,“ konstatoval Luděk Mikloško. „Museli jsme se tak dívat jinde, ale přišli fotbalisté, kteří jsou prověření. Naši ligu buď hráli, nebo jsme měli možnost vidět je naživo.“
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To zmínil ukrajinské stopery Jevhenije Skybu z Karviné a Maksyma Djačuka, jenž zatím v Baníku hostuje z Dynama Kyjev, slovenského krajního obránce Matúše Kmetě z Minnesoty United a také dalšího defenzivního hráče Aboubacara Traorého z Pobřeží slonoviny, jehož příchod z Karviné v pátek oznámil.
Majitel klubu Václav Brabec na setkání s fanoušky uvedl, že za poslední měsíce investoval do nových fotbalistů přes tři sta milionů korun. „Ano, několik hráčů jsme prodali, ale to saldo peněz z příchodů a odchodů je pro mě a celý Baník stále negativní. Přičemž si myslím, že jsme přivedli opravdovou kvalitu. Hráči jako Martin Jedlička, Ondra Kričfaluši, Artur Musák, Vlasij Siňavskij a další jsou toho dokladem,“ uvedl Václav Brabec.
Opravdu jsou ceny českých hráčů tak přemrštěné? „Ty ceny jsou... Astronomicky vyletěly nahoru,“ odpověděl Luděk Mikloško.
„Dneska cizinec přijde mnohem levněji, než když kupujete někoho odsud. Cena hráče z druhé ligy je už srovnatelná s tou, jakou měl před čtyřmi pěti lety prvoligový fotbalista.“
Posílili jste především obranu, ale co útok, který dával málo gólů?
Minulou sezonu jsme začínali se dvěma útočníky, s Almásim a Pirou. Nepodařilo se nám rozehrát Almásiho, všichni jsme z toho byli zklamaní a smutní. Pira do toho skočil jako mladý hráč a bylo toho na něho moc. Trošku ho to semlelo, závěr soutěže byl pro něho strašně těžký, ale musel nastupovat. A nastupoval, rval se, nemůžeme mu nic vytknout. Pracoval velice dobře, ale jak jsem už dříve předpokládal, ještě mu prospěje nějaká doba ve druhé lize, aby odehrál více zápasů. To se jen potvrdilo.
Jakub Pira odešel na hostování do Karviné. Co si tedy slibujete od stávajícího útoku?
Máme nadále Gninga a Jurečku. Přišel Škrkoň (už v závěru minulé sezony povýšil do první ligy z rezervy), který má velice dobře nastavenou hlavu. Věřím, že se chytí a bude góly dávat, protože je střílí v každé věkové kategorii, ví, kde má stát. Celkově doufám, že to bude lepší.
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V příštím ročníku ligy máte co napravovat. Bude o to větší tlak od vás z vedení na mužstvo?
S minulou sezonou samozřejmě nemůžeme být spokojení, ale spoustu chyb jsme udělali i my ve vedení, to si musíme přiznat. Teď jsme přivedli trenéra (Romana Skuhravého) a věříme, že z hráčů dokáže dostat maximum a že sezona bude jiná.
V kádru zůstává dlouhodobě zraněný útočník David Látal, jehož za jeho dřívější působení v Chrudimi vyšetřuje etická komise Fotbalové asociace České republiky v souvislosti s ovlivňováním výsledků. Počítáte s ním i nadále?
Nyní je v rekonvalescenci. Nejméně měsíc dva potrvá, než bude fit. Potom uvidíme, v jakém bude stavu, jak se bude dostávat do hry. Rozehrát by se mohl v B týmu.
Jeho možný prohřešek neřešíte?
Zdá se, že z toho vyšel, od komise nedostal žádný trest.
Před koncem minulé sezony posílil sportovní úsek Baníku Michal Kordula. Jak vaše spolupráce funguje?
Bavíme se o všem. Je to takové zdvojení. Mám rozhodující slovo, ale co jsme spolu, musím říct, že jsme se ještě v ničem názorově nerozešli. Spolupráce je velice dobrá.