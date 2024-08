Mikloško o Baníku: Kádr chceme udržet. Odchod Ewertona nepřipadá v úvahu

Ostravští tak ve čtvrtek od 19.00 mohou jen smutně sledovat, jak si dánský celek povede proti skotskému Kilmarnocku v boji o postup do základní skupiny Konferenční ligy.

„Na každý post chceme mít dva kvalitní hráče, takže stávající kádr chceme udržet,“ prohlásil šéf sportovního úseku Luděk Mikloško. „Pokud někdo odejde, tak jeden, nejvýše dva hráči. Zbytek zůstane.“

Ve středu Baník uvolnil levého krajního obránce Eldara Šehiće do Pardubic na hostování do konce sezony. „Chceme, aby hrál a měl patřičnou vytíženost,“ uvedl Mikloško.

Hrozí, že mezi hráči, kteří odejdou, bude Ewerton nebo Tomáš Rigo, o něž je stále zájem?

Ne, ne, to vůbec nepřipadá v úvahu. Základní kádr chceme určitě udržet.

Je konec v poháru pro vás velké zklamání?

Tam šlo trochu o štěstí, jak kdo ty penalty zvládne hlavou. U penalt je to padesát na padesát a my jsme je nezvládli, ale v obou utkáních s Kodaní jsme si vytvořili spoustu šancí. Doma jsme soupeře přehrávali jako on trochu nás u sebe svou fotbalovostí. My jsme je doma do ničeho nepustili. Zasloužili bychom si postoupit, ale tak to je. Pro nás jde o další zkušenost. Musíme dál pracovat a tuto sezonu udělat vše pro to, abychom to v příští mohli v pohárech zkusit znovu.

Na předkolech se vydělat nedá. Je vyřazení pro Baník velká ztráta?

Tady nešlo o peníze, ale o zkušenost. Máme hráče, kteří před rokem hráli druhou ligu, což si spousta lidí neuvědomuje. Dobře s nimi pracujeme. A budeme dál, budeme je chtít do mužstva zapracovat, posunout se zase trochu dál. Pro nás to byla obrovská zkušenost.

Je možné, že hráči, kteří nebudou v první lize tolik vytížení, dostanou příležitost v druholigové rezervě?

Moc jich nebude. Uvidíme. Ale kdyby někdo byl delší dobu bez zápasového vytížení, budeme chtít, aby si šel za B tým zahrát. Priorita však je udržet stávají kádr rezervy a dávat příležitost mladým klukům, kteří tam jsou a kteří si postup letos vykopali.

Baník v úvodu sezony doplácí na špatnou střeleckou produktivitu. Neohlížíte se ještě po nějakém střelci, byť máte čtyři útočníky?

Problémy s góly řešíme, mluvíme o tom, přemýšlíme, čím to je. Když mi dneska řeknete, kdo je lepší střelec, kdo nám ty góly bude dávat, tak po něm sáhneme. Ale takové jméno nemám a nikde ho ani nevidím. (usmívá se) Musíme pracovat s hráči, které máme, a věřit, že to naši kluci prolomí a šance budou proměňovat, protože se do nich dostávají.