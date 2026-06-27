Volby trenérů nám vůbec nevyšly, uznal Mikloško. Kupila se jedna věc za druhou

„Je to tak, ale některým věcem jsme nemohli zabránit, jako byly například odchody hráčů,“ zmínil Mikloško především přestupy Ewertona, Tomáše Riga a Matěje Šína během rozjíždějící se sezony.
„Snažili jsme je udržet v klubu co nejdéle, aby nám pomohli v kvalifikačních zápasech evropských pohárů. Načež než odešli, už nechtěli nastoupit, což trochu bereme jako zklamání. Chápeme hráče, že se nechtěli zranit, ale nebyla to nejlepší volba.“
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Ostravský trenér Skuhravý: Chci hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal
V září, v závěru přestupního termínu, navíc útočník Erik Prekop zamířil do Slavie Praha.
„A náhradu do útoku se nám už nepovedlo přivést, na což jsme podle mě hodně doplatili, protože jsme do začátku sezony šli s mladým Pirou a Lacem Almásim, který prakticky tři roky nikde nehrál,“ bilancoval Mikloško.
Zároveň je přesvědčený, že velký vliv na psychiku hráčů mělo i vypadnutí s Celje v boji o postup do základní skupiny Konferenční ligy. „A když už jsme pak byli ve spodní části domácí soutěže, nebo úplně na jejím spodku, tak většina hráčů se už nedala psychicky dohromady, aby zápasy zvládli.“
Luděk Mikloško ale připomněl i zranění, která tým poznamenala už na startu ligy. „Na nějaký čas vypadl Boula, pak Kohút, s nímž se to táhlo celou sezonu a absolvoval dvě operace, takže nestihne ani začátek nadcházejícího ročníku ligy. Takže když to shrnu, kupila se jedna nepříjemná věc za druhou.“
Mikloško připustil, že se nepovedly ani změny trenérů, kdy Pavla Hapala, jenž zamířil do Olomouce, nahradil Tomáš Galásek a záhy po něm přišel Ondřej Smetana. Ale ani on sezonu nedokončil, protože v nadstavbě a baráži mužstvo dovedl k záchraně Josef Dvorník.
„Moc velký výběr jsme neměli, ale ty volby nám vůbec nevyšly. Beru to na sebe,“ uvedl šéf sportovního úseku. „Ti trenéři ale nejsou špatní, jen neladili se skladbou týmu, který máme pro technický fotbal.“
Jen pro zajímavost – Pavel Hapal s Baníkem v minulém ročníku první ligy získal v 15 zápasech 10 bodů, Tomáš Galásek v 11 duelech osm, Ondřej Smetana v osmi utkáních čtyři a Josef Dvorník v pěti střetnutích sedm bodů plus zvládl baráž s Táborskem.
Mikloško věří, že mužstvo pod novým koučem Romanem Skuhravým bude znovu šlapat.
Přesto: nezvažovali šéfové Baníku, že by s kádrem po nevydařené sezoně pořádně zatřásli?
„To není jednoduché. Při dnešní konkurenci jsem zatím nezaregistroval ani u ostatních týmů, že by nějak ve velkém nakupovaly, že by někam přicházeli hráči ve větším počtu,“ pousmál se Luděk Mikloško.
„Ale děláme všechno pro to, abychom mužstvo ještě posílili na každém postu. Jenže doba je taková, že vás i průměrný hráč požádá o plat, jaký dostávají fotbalisté v zahraničí, a to potom nedává smysl.“