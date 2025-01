Ewerton? Nabídka vypršela. Věříme, že v Baníku zůstane, řekl Mikloško

Hodně se psalo o velkém zájmu o Ewertona. Jak to vypadá?

„Ano, o odchodu Ewertona se píše, ale pravda je taková, že přišla jedna nabídka a navíc po tom, co vypršela. Tím pádem to skončilo a dál se nikdo neozval,“ komentoval Mikloško možný odchod nejoceňovanějšího hráče Baníku.

Co to znamená, že jste dostali nabídku se zpožděním?

Přišel email, který byl napsaný dvacátého třetího prosince, ale poslali ho šestadvacátého prosince a psali, že nabídka platí tři dny. Takže už přišla neplatná.

A bylo to z Al-Ahlí?

Ano, ale nevíme, jestli je to opravdu od někoho z klubu, nebo kdo to napsal… Nevíme.

Jednání tedy nepokračují?

Ne, vůbec.

Záložník Ewerton (vlevo) si doléčuje zánětlivé zranění, takže se připravuje individuálně. Na dnešní trénink spoluhráčů se ale přišel podívat.

Co bude dál?

Začátkem ledna je to těžké odhadnout, ale věříme, že zůstane. Děláme pro to všechno.

Jak to vidí on sám?

Ještě se o tom budeme bavit, ale ani on to nehrotí. Říkal, že je tady spokojený, myslel si, že tady dohraje sezonu. Není to tak, že by musel odejít.

Nabídky na další hráče máte?

Nemáme nic. A když se někdo ptal, řekli jsme, že nikoho neprodáme.

Jaká je situace s Jakubem Markovičem?

Tam je klauzule, že Slavia má právo si ho odkoupit, ale teď je to vyloženě v rukou Markýze, který se musí rozhodnout, co chce. Sám se musí vyjádřit.

Ještě vám neřekl svůj pohled?

Ne.

Má nějaký termín?

Údajně se má se zástupci slávistů potkat začátkem příštího týdne měli. Měl by si vyslechnout, jaké s ním mají plány.

Situaci okolo brankářů ale určitě řešíte.

Samozřejmě, ale uvidíme, co co bude.

Jak velký by to byl zásah do složení mužstva?

Máme Dominika Holce, kterého bereme na stejné úrovni, jako Markýze. Velký problém by v tom nebyl. Museli bychom ale sehnat brankáře na pozici dvojky, který má už nějaké zkušenosti.

Holec se vyjádřil, že není se svou pozicí spokojený, že by rád ještě někde chytal. Udržíte ho?

Je férový. Přišel za námi asi měsíc před koncem podzimní části soutěže, že není spokojený se současnou situací. Chtěl se tady porvat o místo víc. Hned na začátku jsme mu ale řekli, že nejdřív dostane šanci Markovič, který si to tady odseděl za Letáčkem (v létě odešel do Getafe – pozn. red.). Navíc Holec byl zraněný, začal trénovat bez přípravných zápasů pár dní před startem soutěže.

Ostravský brankář Dominik Holec na tréninku sleduje, jak jeho parťák Jakub Markovič vyráží míč.

A Markovič svou roli zvládl...

Ano, chytil příležitost za pačesy, sezonu měl poměrně slušnou, nebyl důvod nic měnit. Holcovi jsme chtěli dát šanci v pohárech, bohužel jsme vypadli s Kodaní. Jinak by toho asi odchytal víc. Chápu, že by chtěl ve svých letech chytat. Na rovinu nám řekl, že pokud by neměl šanci dostat se do brány, chtěl by odejít. Teď jsme s ním domluvení, že počkáme, jak všechno dopadne s Markýzem.

Překvapil vás rychlý přesun Emmanuela Uchenny?

Samozřejmě nás to překvapilo. Na jedné straně vynikající nabídka pro klub, na druhé jsme si mysleli, že s ním budeme pracovat delší dobu. Ale tyto hráče, když dá někdo takovou nabídku, je těžké udržet. Věděli jsme, že kdybychom ho chtěli za každou cenu udržet, tak kdo ví, jak by vypadal a jestli by byl schopný ještě hrát, protože ti kluci potom mají hlavy tak rozházené, že výkony nejsou ideální.

Bude mít výkonnost na Spartu?

To se ukáže časem. Tlak a konkurence ve Spartě bude obrovská. Tady ukazoval, že si ze zápasů moc nedělal, i když třeba v Jablonci mu vůbec nevyšel. Pro náš klub to ale je vynikající obchod.