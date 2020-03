Kozel o debaklu na Spartě: Někteří hráči takové zápasy ještě nezvládají

„Výsledek hovoří za všechno. Domácí mohli vyhrát i výrazněji,“ uvedl trenér Luboš Kozel. „Hráčům jsem říkal, že Sparta má výborné individuality, ale ještě nejsou týmem. Že je to jen otázka času. Že u nich je problém psychika, že největším soupeřem jsou sami sobě.“

Leč podle kouče právě ostravští fotbalisté utkání psychicky nezvládli. „Prostředí na některé z nich dolehlo. Jak dala Sparta gól, byla lepší. Když jsme po přestávce dostali druhý a třetí, bylo hotovo. Už jsem pomalu přemýšlel nad dalším utkáním,“ podotkl Kozel.



„Absolutně jsme to nezvládli,“ láteřil po debaklu brankář Jan Laštůvka, který ve druhé půli dostával jeden gól za druhým. „K tomu jsem při prvním gólu trochu zaspal. Podíval jsem se do světel, míč se mi ztratil a zůstal jsem na čáře. Možná jsem mohl vyběhnout. První gól Spartě pomohl,“ litoval Laštůvka.

„Každopádně Honza ještě plno gólů chytil,“ poznamenal ostravský kouč Luboš Kozel. „V gólmanovi problém nebyl.“ Kde tedy hledat příčiny výpadku? „Jak si myslíme, že je náš kádr vyrovnaný, tak někteří hráči takové zápasy ještě nezvládají,“ tvrdí Luboš Kozel.

Pro něj to byla první prohra v mistrovském utkání poté, co Baník v zimě převzal. „Každá porážka je někdy zapotřebí. Ukázalo se, že pořád máme hodně práce. Je ale dobře, že nás to potkalo v poháru, a ne v lize,“ zdůraznil Kozel.

„Musíme si utkání rozebrat, protože náš výkon nebyl vůbec dobrý. Působili jsme na hřišti divně. Dostali jsme facku, musíme si sednout na zadek a zase pracovat, abychom se v lize udrželi na špici,“ doplnil Jan Laštůvka.

V lize Baník v pondělí od 18.00 hostí Mladou Boleslav. „Mrzí mě červená karta, kterou dostal Ondra Šašinka, protože nám bude chybět další hráč,“ řekl Kozel.