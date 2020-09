Kozel vrátil do sestavy Baníku zkušené a dočkal se první domácí výhry

Ostravští herně a výsledkově nezvládli souboje v Karviné (0:0) a doma s Českými Budějovicemi (2:2), ani v Jablonci (0:2).

„Napětí a lepší koncentrace byla na mužstvu znát už v Jablonci,“ podotkl Luboš Kozel. „Jenže tam jsme za bezbrankového stavu neproměnili šance a dostali laciný gól ze standardky. S Pardubicemi bylo důležité, že jsme první gól dali my, i když to trochu trvalo. Našemu výkonu to prospělo.“:

Fotbalisté Baníku Ostrava výhrou nad Pardubicemi utnuli děsivou sérii devíti domácích prvoligových zápasů bez výhry.

Baník se minulý týden zvedl i střelecky, když v poháru zvítězil ve Frenštátě pod Radhoštěm 4:0 a tři góly dal Pardubicím.

„Doufejme, že nám to pomůže,“ řekl útočník Tomáš Zajíc, který se ve zmíněných duelech trefil třikrát. „Jenže to zlepšení musíme potvrdit příště v Teplicích.“ Tam Baník hraje v sobotu od 16.30.

Takže mohly by dvě výrazné výhry Baník nakopnout?

„Každý dobrý výsledek mužstvu pomůže, sebevědomí hráčů, psychice i tomu, abychom měli klid na práci,“ odpověděl Luboš Kozel. „Nemůžeme se tím však uspokojit. Rozhodně se pokusíme na to navázat.“

Ostravský tým oživily i změny v sestavě. Na kraje obrany se vrátili zkušení hráči Martin Fillo a Jiří Fleišman. V záloze se objevil Carlos de Azevedo a do útoku se po zranění z prvního kola postavil Tomáš Zajíc.

„Ty předešlé sestavy jsme tvořili podle toho, jak mužstvo vypadalo v přípravě,“ uvedl Kozel. „Někteří hráči zátěž snášejí lépe, jiní hůř. Honza Juroška byl v základu první dvě utkání, ale neodehrál je dobře, takže došlo ke změně. Martin Fillo utkání zvládl svou zkušeností a totéž se ukázalo vlevo.“

Tam naskočil Fleišman a Holzer se vysunul před něj do zálohy místo Potočného.

„Na levé straně jsme spíše nebyli spokojení s výkony křídel, a proto jsme v Jablonci zkusili posunout na křídlo Holzera, takže Jirka Fleišman se vrátil do obrany. Oba zápasy spolu odehráli dobře.“

Byť má Baník na soupisce čtyři útočníky: Nemanju Kuzmanoviće, Ondřeje Šašinku, Muhameda Tijaniho a Tomáše Zajíce, nebude týmu chybět vysoký Tomáš Smola, který minulý týden přestoupil do rumunského klubu CS Gaz Metan Medias?

„Tijani nám ukázal, že Smolovy centimetry nám chybět nemusejí,“ prohlásil Luboš Kozel.

A je možné, že se v kádru do 5. října, kdy končí přestupní termín, objeví ještě nějaká posila?

„Tu vyhlížím pořád,“ usmál se Kozel. „Pokud bychom ale někoho přivedli, tak by nešlo o rozšíření kádru, ten máme dostatečně široký, ale o nadstandardního hráče, který by týmu pomohl okamžitě. To by mělo smysl.“

Výkonný ředitel Baníku Michal Bělák posílení mužstva nevyloučil. „Možné je vše, ale kluby, s nimiž jednáme, musejí mít chuť se o případném přestupu jejich hráče bavit a také musejí mít reálné představy,“ podotkl Bělák.