Nějak jsme to poskládali, oddechl si Smetana. Baníku přišla pauza vhod

První fotbalová liga má nyní po šesti kolech dvanáctidenní pauzu kvůli třem zápasům národního týmu v kvalifikaci mistrovství světa, z nichž ten první s Běloruskem bude ve čtvrtek od 20.45 v Ostravě.



„Po Mladé Boleslavi měli hráči dva dny volno. Odpočinuli si a od úterka jsme zase začali makat. Repre pauzu využijeme k dobytí sil,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

Baník má 12 bodů.

„S tím jsme spokojeni, nic jiného říct nemohu, ale nikdo z nás před sezonou nepočítal, kolik a kdy bychom měli mít bodů,“ upozornil Smetana. „My se hlavně chceme v každém zápase soustředit na náš poctivý výkon.“

Kouč uznal, že minulý týden byl pro tým pořádně krušný. Po debaklu se Slavií vydřel v Hlučíně postup v poháru až v prodloužení a zvládl i duel s Mladou Boleslaví, byť čelil spoustě šancí soupeře.

„Nešlo nám to, dřelo to. Nevím, jestli nám došla šťáva, nebo střídající hráči nechytili tempo zápasu,“ vrátil se Ondřej Smetana k vítězství nad Mladou Boleslaví 1:0. „Má to ale objektivní příčiny. Hodně sil nás stály předchozí dva zápasy, byly tam nemoci, nachlazení, takže někteří hráči trénovali až ve středu, ve čtvrtek. Nějak jsme sestavu poskládali, ale trochu to drhlo. Ta výhra je pro mě moc cenná v situaci, v jaké jsme se nacházeli.“

Smetana neprozradil, na čem musejí do dalšího ligového duelu 11. září v Teplicích zapracovat. Přiznal však, že mužstvo má v určitých fázích hry nedostatky. „Máme na čem pracovat, ale máme i z čeho vycházet. Po šesti kolech jsme tam, kde jsme chtěli být, ale je to o naší práci, o chuti dál dřít, abychom byli ještě lepší.“

Obránce Jiří Fleišman upozornil, že Baník se musí učit hrát se silnými protivníky.

„Náročný fotbal, který jsme si s trenérem zvolili, by nám mohl jít, ale s takovou Slavií, která je otřískaná Evropou, musíme hrát to, co si naplánujeme, a ne že se v tunelu při vstupu na stadion rozklepeme a naše hra se rozsype. Musíme se naučit hrát pořád naši hru, držet se jí,“ prohlásil Fleišman.

Karviná zůstává bez výhry

Karvinští fotbalisté dosud nevyhráli, v šesti duelech třikrát remizovali.

„Bodově sice na tom nejsme dobře, ale přesvědčili jsme se, že můžeme hrát vyrovnaná utkání úplně s každým. A doufám, že se poučíme z těch zápasů, v nichž jsme ztratili dvoubrankové vedení,“ podotkl karvinský útočník Antonín Svoboda.

„Dosavadní průběh ligy nám ukázal, že máme nějakou kvalitu, ale nezvládli jsme dvě dobře rozehraná utkání. To mě nejvíc mrzí,“ připomněl karvinský trenér Jozef Weber remízu v Pardubicích 2:2 a prohru doma se Zlínem 2:3, byť v obou duelech vedli 2:0.

Karvinský útočník Antonín Svoboda si kryje míč před slávistou Tomášem Holešem.

Naproti tomu jako první obrali o body pražskou Slavii, s níž doma remizovali 3:3. „To beru jako nadstandard,“ podotkl Weber. „V tom utkání jsme ale ukázali, že dokážeme i silného soupeře presovat a běhat s ním.“

Co musejí Karvinští do dalšího duelu, který je čeká 12. září v Jablonci, zlepšit? „Hlavně výsledky. A také potřebujeme mít po celý zápas zaujetí pro hru, abychom z ní nevypadávali,“ odpověděl Jozef Weber.

„Po reprezentační přestávce musíme začít šlapat a sbírat body,“ dodal nejlepší střelec mužstva Michal Papadopulos.