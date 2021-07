Ostravská opora Laštůvka: Věřím, že sezona bude lepší než ta minulá

„Jsme připraveni,“ prohlásil Laštůvka. „Nechci vyhlašovat cíle, ale věřím, že všichni budeme dál na sobě pracovat. Věřím týmu.“

Takže příprava se vydařila?

Byla specifická. Ale splnili jsme ji do puntíku.

V čem byla odlišná?

Nechci to rozebírat. Prostě byla jiná, než jsme byli zvyklí.

Tvrdší? Náročnější?

No... Uvidíme až na hřišti, jestli byla fakt tak tvrdá. (směje se) Běhali jsme hodně. Čekal jsem nějaké reakce, ale kluci ukázali charakter, nikdo nijak nešpačkoval ani nic jiného.

Roman Potočný říkal, že takovou přípravu nezažil ani pod Jindřichem Trpišovským v Liberci.

(směje se) Některé tréninky jsem absolvoval s nimi, ne všechny ty běžecké, a bylo to opravdu specifické. My víme, že fandové nám odpustí porážku jen v případě, že zápas odjezdíme po zadku. A to v některých utkáních v minulé sezoně nebylo ono. Toho jsme si vědomi. Možná nám chyběl větší drajv, aby si všichni uvědomili, že je třeba tady po tom zadku jezdit.

Je tedy v mužstvu ta potřebná bojovnost?

Snad ano. Ukázali jsme to i v Zabrze (Baník na závěr přípravy vyhrál nad Górnikem 3:1 – pozn. red.), kde jsme hráli ve velkém teple, a přesto jsme ukázali, že jsme na tom fyzicky dobře. Pravda bude na hřišti.

Minulou sezonu jste těžce stříleli góly. Je znát zlepšení?

Těch gólů jsme tolik nedávali, ale přišli hráči, kteří mají čísla, ať už Buďa (Lukáš Budínský), nebo Jirka Klíma. Teď to vypadá, že si mužstvo sedlo. Příprava se povedla, i když – jak jsem už říkal – pro mnohé byla jiná, než na jakou bývají zvyklí.

Zmínil jste příchod Lukáše Budínského. Toho znáte ještě z Karviné. Je to typ hráče, který vám uprostřed hřiště scházel?

Možná ano. Čísla měl dobrá. Když se mě na něj trenéři ptali, tak jsem byl jednoznačně pro. Umí dát gól pravou i levou nohou, může kopat standardky. Hned v prvním přípravném utkání ukázal, že umí dávat krásné góly (Prostějovu vstřelil dva – pozn. red.). Snad mu to půjde i v lize.

Trefuje se i na trénincích?

Jak kdy. Někdy mu to tam musím raději pouštět. (směje se) Ale ne... Opravdu má skvělou ránu pravou i levou nohou.

Baníku se už nějakou dobu nedaří porážet nejlepší ligové celky. Bude to nyní jiné?

Každý zápas je jiný. To, co bylo, je pryč. Víme, jaký pojem tady Baník je, jaké má fanoušky, jaké máme podmínky. Nechci říkat, že skončíme čtvrtí nebo druzí. Když se soustředíme na každý zápas, věřím, že to ponese ovoce.

V minulých třech letech mělo umístění Baníku sestupnou tendenci – páté místo, šesté, osmé...

Doufám, že to nebude pokračovat, že nás opravdu čeká lepší sezona, než byla ta minulá.

Začínáte v Jablonci, což je jeden z těch silnějších protivníků...

Nemáme tam dobrou bilanci, ale nechceme se tím trápit. Chceme ligu dobře nastartovat a začít vítěznou šňůru. V přípravě sice porazili Dynamo Moskva, ale to není směrodatné. Nevíme, v jaké sestavě Dynamo hrálo, jestli měli těžké tréninky. Ukáže se v sobotu.

Jste vyhlášený sběratel nul. Sázková kancelář Fortuna dokonce vypsala kurz 1,60 na to, že Baník alespoň v deseti utkáních základní části nedostane gól. Je váš hlavní cíl, když jdete na hřiště, žádnou branku nepustit?

Vůbec ne. Ani si nevedu žádnou statistiku vychytaných čistých kont (Laštůvka v 78 utkáních z 227 v první české lize nedostal gól – pozn. red.). Když vyhrajeme čtyři tři, budu rád, protože to jsou tři body. Za bezbrankovou remízu máte jen jeden bod, a to je málo.

První liga se vrací k nadstavbové části, kdy se týmy po třiceti kolech rozdělí do tří skupin. V minulosti jste to kritizoval. Co nyní?

Svůj názor neměním. Jsem zásadně proti nadstavbě. Atraktivní to není asi pro nikoho. Fanoušky to, když jsme tak hráli poprvé, nepřitáhlo. Kritizují to fandové i hráči. Není to atraktivní. Lepší by bylo hrát jako minulou sezonu s osmnácti týmy.