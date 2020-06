Baník kope za slepice. Netradiční iniciativa fotbalistů, jsou pro zákaz klecových chovů

V podkresu zní dramatická hudba, zatímco dvacítka naoko vyděšených hráčů zůstane uvězněna mezi dvěma fotbalovými brankami. Na pomoc přispěchají fanoušci, které klub na sociálních sítích vyzývá, aby se do debaty zapojili.

„Pohyb je pro mě naprosto přirozená věc. Neumím si představit, že by mi někdo zakázal se na hřišti volně rozběhnout. Myslím, že by to mělo být pro všechny stejné, jak pro zvířata, tak pro lidi,“ říká ostravský útočník Roman Potočný, jenž ve videu vystupuje.

„Žijeme v době, v níž je zvlášť důležité nezapomínat na lidskost. A za tu považuji i vztah ke zvířatům a odmítání lhostejnosti k bídným podmínkám, v nichž konkrétně právě slepice chované v klecích žijí,“ dodává majitel klubu Václav Brabec.

Zákaz klecových chovů od roku 2027 prosazuje skupina poslanců kolem Jana Pošváře (Piráti), podle něhož jsou nosnice v klecích týrané a trpí stresem a deprivací. Termín zákazu podle Pošváře souvisí s patnáctiletou životností klecí.

Zastánci zákazu argumentují i tím, že se obchodní řetězce dobrovolně zavazují k tomu, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025. Na podporu zákazu se dokonce do klece na Malostranském náměstí nedaleko Sněmovny nechali zavřít v rámci akce sdružení Obránci zvířat poslanci Pirátů či zpěvák Tomáš Klus.

Mezi odpůrce konkrétního návrhu však patří ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) podle kterého by krok poškodil české chovatele vůči ostatním v EU: „Říkám, že v případě, že by se měly zakázat klece, zjednodušeně řečeno, tak by se měly zakázat v celé Evropské unii, aby podmínky byly vyrovnané, pak do toho pojďme a nemám nejmenší problém.“