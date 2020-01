Diopa by mohl v Baníku nahradit Šašinka, Brazilci v Karviné zaujali

Parádní gesto Rundiće: schválně zahodil penaltu Karvinský stoper Milan Rundić v utkání s Baníkem Ostrava za stavu 1:0 zahodil penaltu. Úmyslně.¨„Nebyl to faul. Proto jsem se rozhodl soupeři balon vrátit,“ komentoval Rundić své gesto fair play. Právě jej v 51. minutě jeden z ostravských hráčů atakoval, Rundić spadl a rozhodčí Machálek nařídil pokutový kop. Stoper si postavil míč na značku pokutového kopu a lehce ho poslal přímo na brankáře Viktora Budinského. „Klobouk dolů,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Viděl jsem to sice z osmdesáti metrů, ale zdálo se mi, že penalta nebyla. Nicméně i takové góly padají, takže to bylo hezké gesto fair play.“ Rovněž karvinský trenér Juraj Jarábek ocenil, že se Rundić přiznal. „Ale byl bych moc zvědavý, zda by totéž udělal i některý ze stoperů Baníku,“ usmál se Jarábek. „Je to hezké gesto, i když potřebujeme vyhrát, chytit se výsledkově, přestože to je jen příprava.“ Milan Rundić podotkl, že důležitější než výsledek je, aby trenéři viděli nové hráče. „Aby se kolektiv dal dohromady. I když jsme nezvítězili, odehráli jsme dobré utkání,“ podotkl. Zahodil by penaltu i v mistrovském utkání? „To by záleželo na stavu,“ smál se. „Pokud bychom vedli tři nula, tak určitě.“ Lehce zraněný ostravský útočník Nemanja Kuzmanović se divil, že se Rundićovo gesto po utkání tolik rozebírá. „Je to borec ze Srbska,“ uvedl Kuzmanović směrem k Rundićovi. „Přesně tak. Takže poctivý a férový,“ souhlasil další ze Srbů, karvinský záložník Vukadin Vukadinović. „Doufám, že se nám to v lize vrátí.“ Leč včera Karvinští výhru paradoxně ztratili poté, co Stronati proměnil penaltu po faulu Janečky na Smolu.