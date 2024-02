Baník už může počítat s Tankem. Zvyšuje naše možnosti v útoku, říká kouč

„Návrat Tanka zvyšuje naše možnosti v útoku,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapala. Uvědomuje si, že Baník doma včetně poháru nevyhrál už pět utkání za sebou.

„Bohemka je ale houževnatý soupeř. Nepříjemná je tradičně ve své agresivitě, na tom mají hru založenou,“ upozornil kouč. „Dobře brání a k tomu mají také rychlostní typy hráčů směrem dopředu. Ale my už doma potřebujeme vyhrát.“

Začínáme znovu, zní z Karviné

Ta bilance je až děsivá. Fotbalisté Karviné v úvodních třech duelech jarní části první ligy nezískali ani bod a skóre mají 0:9. Jak těžké bude nynější sérii špatných výsledků překonat?

„Je to složité, i když dva soupeři byli z úplné špičky, ti nejlepší v české lize,“ připomněl karvinský obránce Jiří Fleišman Spartu a Slavii. „Ale žádný bod a skóre nula devět ze tří domácích zápasů je frustrující.“

Karvinští se tento týden snažili na nevydařených devět únorových dnů zapomenout. „Sedli jsme si, vyříkali si, co se dalo. A do dalšího utkání musíme jít, jako by nám sezona teprve začala,“ dodal Fleišman.

Hráči sledují, jak se na ně ostatní celky dotahují, ba je i předhánějí. „Musíme se ale spíše soustředit na sebe a nekoukat na ostatní, protože pokud bychom se měli utápět ve hře dalších týmů, dostávali bychom se do ještě větší psychické nepohody,“ upozornil Fleišman. „Musíme zapracovat sami na sobě, uklidnit se v hlavách a začít od nuly, jako by teď byl první zápas.“

Trenér Juraj Jarábek upozornil, že pořád je ve hře hodně bodů. „Předchozí neúspěchy musíme překousnout, zlomit. Dostali jsme velké facky, ale musíme jít dál. Budeme se bít o záchranu až do konce, to slibuji i za hráče, kteří v přípravě pracují výborně,“ řekl Jarábek.