Baník už musí řešit kádr pro příští sezonu. Trenérovi závěr odhalil charaktery hráčů

„Stoprocentně,“ odpověděl Josef Dvorník, který byl po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi čtvrtým trenérem Baníku během jedné sezony. Takovou trenérskou rotaci klub zažil jen v roce 1938 a v sezoně 1970 až 1971.
Dvorník uvedl, že na charaktery hráčů se bude dívat i při skládání kádru pro příští sezonu. „Ty poslední zápasy nám hodně ukázaly, s kým počítat a s kým ne a kdo je třeba na hraně. Mužstvo nezůstane ve složení, v jakém teď je,“ řekl trenér. „Chtěl bych do něj dostat víc pracovitosti a fyzického nasazení.“
|
Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali
Upozornil však, že nemohou uvolnit například osm hráčů a nemít za ně adekvátní náhradu, byť do přípravy chce zapojit i některé fotbalisty druholigové rezervy, které velmi dobře zná, protože je před svým příchodem k áčku vedl. „Mají kvalitu na to, aby v týmu zůstali, ale jen s nimi hrát nemůžeme,“ podotkl.
V mužstvu by rád udržel záložníky Ondřeje Kričfalušiho a Srdjana Plavšiće, jemuž končí hostování z Rakówa Częstochowa. „V případě Srdjana budou rozhodovat samozřejmě peníze a chci si zanalyzovat i jeho přínos pro náš herní styl,“ řekl Dvorník. „Může se stát, že odejde, ale Baník nestojí na jednom hráči nebo trenérovi.“
Kričfaluši má v Baníku dlouhodobou smlouvu, ale pokud za něj někdo zaplatí pět milionů eur a hráč bude souhlasit, bude volný. Tak to má mladý středopolař ve smlouvě.
„Uděláme všechno pro to, aby zůstal, ale důležité bude i jeho nastavení,“ řekl Dvorník. „Pokud bude chtít dál hrát za Baník Ostrava, bude to pro mě, pro trenéra, nejvíc.“
Naproti tomu trenér může nadále počítat s brankářem Martinem Jedličkou, jenž změnil hostování z Plzně na přestup. S šéfy klubu uzavřel tříletou smlouvu.
„Moc mě mrzí, že Jedlička nakonec nejede na mistrovství světa,“ připomněl Josef Dvorník, že gólman byl v širší nominaci národního mužstva. „Má obrovskou formou, což potvrzoval celé jaro. Nebudu hodnotit nominaci reprezentačních trenérů, k tomu mám daleko, ale podle mě by takový hráč na mistrovství světa měl být. Fakt je to dobrý gólman se vším všudy. A o to jsem radši, že měl zájem tady zůstat.“