Chance Liga 2025/2026

Baník už musí řešit kádr pro příští sezonu. Trenérovi závěr odhalil charaktery hráčů

  9:01
Josef Dvorník vedl fotbalisty Baníku Ostrava v závěrečných sedmi zápasech sezony. A díky čtyřem výhrám za sebou dotáhl skomírající mužstvo k prvoligové záchraně. Stihl kouč během sedmi vypjatých utkání včetně baráže s Táborskem (3:0 a 5:0) odhalit charaktery hráčů?

Ostravský trenér Josef Dvorník křičí na hráče běhm prvního poločasu barážového klání s Táborskem. | foto: MAFRA

„Stoprocentně,“ odpověděl Josef Dvorník, který byl po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi čtvrtým trenérem Baníku během jedné sezony. Takovou trenérskou rotaci klub zažil jen v roce 1938 a v sezoně 1970 až 1971.

Dvorník uvedl, že na charaktery hráčů se bude dívat i při skládání kádru pro příští sezonu. „Ty poslední zápasy nám hodně ukázaly, s kým počítat a s kým ne a kdo je třeba na hraně. Mužstvo nezůstane ve složení, v jakém teď je,“ řekl trenér. „Chtěl bych do něj dostat víc pracovitosti a fyzického nasazení.“

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Upozornil však, že nemohou uvolnit například osm hráčů a nemít za ně adekvátní náhradu, byť do přípravy chce zapojit i některé fotbalisty druholigové rezervy, které velmi dobře zná, protože je před svým příchodem k áčku vedl. „Mají kvalitu na to, aby v týmu zůstali, ale jen s nimi hrát nemůžeme,“ podotkl.

V mužstvu by rád udržel záložníky Ondřeje Kričfalušiho a Srdjana Plavšiće, jemuž končí hostování z Rakówa Częstochowa. „V případě Srdjana budou rozhodovat samozřejmě peníze a chci si zanalyzovat i jeho přínos pro náš herní styl,“ řekl Dvorník. „Může se stát, že odejde, ale Baník nestojí na jednom hráči nebo trenérovi.“

Kričfaluši má v Baníku dlouhodobou smlouvu, ale pokud za něj někdo zaplatí pět milionů eur a hráč bude souhlasit, bude volný. Tak to má mladý středopolař ve smlouvě.

„Uděláme všechno pro to, aby zůstal, ale důležité bude i jeho nastavení,“ řekl Dvorník. „Pokud bude chtít dál hrát za Baník Ostrava, bude to pro mě, pro trenéra, nejvíc.“

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Naproti tomu trenér může nadále počítat s brankářem Martinem Jedličkou, jenž změnil hostování z Plzně na přestup. S šéfy klubu uzavřel tříletou smlouvu.

„Moc mě mrzí, že Jedlička nakonec nejede na mistrovství světa,“ připomněl Josef Dvorník, že gólman byl v širší nominaci národního mužstva. „Má obrovskou formou, což potvrzoval celé jaro. Nebudu hodnotit nominaci reprezentačních trenérů, k tomu mám daleko, ale podle mě by takový hráč na mistrovství světa měl být. Fakt je to dobrý gólman se vším všudy. A o to jsem radši, že měl zájem tady zůstat.“

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Akční letáky
1. června 2026  9:31

