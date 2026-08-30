Skuhravý o Míčkovi: Umí bránit i založit útok. Může být zajímavý nejen pro Baník

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„V té situaci jsem vycítil, že mám jít víc na střed. A pak Sinja (Sinjavskij) nahrával Kubalovi, který mi míč sklepnul a už jsem nepřemýšlel a vystřelil,“ popsal svou branku Míček.
„Pokračoval v útočné aktivitě, nedostoupili jsme ho a krásně se trefil, ale takovou situaci si musíme pohlídat, byl to zbytečný gól,“ konstatoval olomoucký trenér Pavel Hapal.
„Střílel z první, lépe to ani nešlo. Pro něj to je krásný první gól v lize,“ ocenil protivníka olomoucký útočník Václav Sejk.
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„Mám obrovskou radost z toho, jak stopeři společně s Jirkou Boulou a Jedlou (brankářem Martinem Jedličkou) zvládli tak těžkého soupeře. Nogis s Mičusem (Roan Nogha s Jiřím Míčkem) dnes předvedli vyspělý výkon, vůbec nebylo vidět, že mají odehráno snad jen pět ligových zápasů,“ uvedl ostravský trenér Roman Skuhravý.
Dodal, že si ale na sebe upletli bič... „To, co předvedli proti Olomouci, budu brát jako standardní výkon, takže úplně nevím, jestli to je pro ně výhra,“ pousmál se kouč.
Podle něj má Míček výbornou mentalitu. „Ve všech klubech, ve kterých jsem byl, tak jsme každé přestupní období skautovali stopera, který umí bránit i zakládat útoky. No a Míček to má. My jsme si ho pořádně otestovali,“ řekl Skuhravý. „On nebude úplně rychlý, ale viděli jste jeho souboje s Ghalim (útočník Olomouce), bude se i v tom zlepšovat. Pořád je to malé ucho. Co se týče osvalení, zkušenosti, nabírání kondice, ve všech směrech půjde nahoru.“
Skuhravý upozornil, že mu Míček nedal příležitost, aby ho vyndal ze sestavy. „Za rok může být velice zajímavý nejen pro Baník... Ale záleží na něm.“
Co na to stoper? „Furt si jedu svoje. Nějak jsem to nevnímal, z tréninků mi ani nepřišlo, že bych dostával takovou důvěru od trenéra, ale pak to přišlo. A připravil mě na to i psychicky,“ odpověděl Míček.
Trenér připomněl, že podobně je na tom i útočník Vít Škrkoň, který se zaskvěl sedmi góly v poháru se Spartou Brno a proti Olomouci naskočil už v 15. minutě, když se zranil Abdallah Gning.
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„Vít i Jirka jsou skromní kluci, kteří žijou pro fotbal. A věřte mi, to se dneska vidí velice málo,“ podotkl Skuhravý, jemuž výhru nad Olomoucí kazí zranění Abdallaha Gninga, Michala Kohúta a Vlasije Sinjavského. „Raději bych prohrál, než aby ti kluci byli byli zranění. Abu je po operaci a se Sinjou to nevypadá dobře. Doufám, že u Kohúta nepůjde o nic zásadního.“
Gning, který se snažil akrobaticky zpracovat míč ve výskoku, má po dopadu zlomenou lýtkovou i holenní kost. Sinjavský si poranil koleno a Kohúta píchlo v lýtku.
„Sinjovi koleno oteklo, takže co jsem se bavil s doktorem, musíme počkat dva dny, než se stabilizuje, aby magnetická rezonance ukázala, o jaké zranění jde,“ povzdechl si Skuhravý.
Bude chtít tým doplnit?
„Je to strašný paradox, protože jsme v týdnu pustili tři hráče,“ zmínil Skuhravý odchody Karla Pojezného do Artisu Brno, Marka Havrana do Mladé Boleslavi a Davida Buchty do Kragujevace. „Primárně přemýšlím o tom, jak posunout do tréninkového procesu tři hráče z béčka, které doplníme z dorostu. To je jedna varianta. Druhá je, že bychom museli s majitelem probrat nějaké případné posily. Ale chci věřit tomu, že v případě Sinji a Kohúta to bude záležitost třeba jen měsíce, a s tím bychom si poradili.“