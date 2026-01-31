V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Ostravští potřebují především začít střílet góly, protože dosud jich dali jen dvanáct, o jeden více než nejhorší Slovácko... K tomu by měli pomoci posily Abdullahi Gning a Václav Jurečka.
„Abu Gning dával góly na podzim v Karviné, takže věříme, že si formu podržel,“ uvedl Galásek. „Vencu znám z reprezentace. Je to hráč, který v gólových situacích nemívá problém, naopak na sebe bere odpovědnost třeba i při penaltách. On navenek příliš sebevědomě nevypadá, ale na hřišti si věří a jeho mentální odolnost je velice silná.“
Oba útočníci podle kouče neměli problém začlenit se do stávajícího mužstva. „Ukázali, že pro nás budou na jaro velkými posilami.“
A co další nováčci?
„Šany (záložník Filip Šancl) měl v Turecku trochu problémy s virózou, ale i on je velmi zajímavý hráč. Typ Davida Planky. Klidný na míči, technicky vybavený, umí vystřelit,“ líčil kouč.
Velký potenciál vidí i ve finském obránci Lauri Lainovi. „Toho bych přirovnal k Marku Havranovi. Umí jeden na jednoho, je obounohý, těžko se brání a je nevyzpytatelný. Ještě ale bude potřebovat čas na adaptaci. No a Martin Jedlička, to je jako gólman samostatná skupina. Jeho kvality a zkušenosti nám určitě pomohou.“
Do základní sestavy mířil levý obránce Vlasij Sinjavskij, jenže si v posledním přípravném duelu poranil rameno. „Je dalším z nových hráčů, kteří nás v přípravě velmi příjemně překvapili. U něj jsme neměli žádnou pochybnost, že by měl na Slovácku hrát. Tím víc nás to jeho zranění mrzí. Ale Kante bude adekvátní náhradou, i když je typologicky trochu rozdílný,“ řekl Galásek.
|
Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku
Hamidou Kante přišel narychlo na hostování ze Slavie Praha a Ostravští ještě získali z Dunajské Stredy kolumbijského stopera Pabla Ortize.
„Kante je připravený. Vidíme ho na tréninku a jsme s tím, co předvádí, nadmíru spokojeni,“ prohlásil Galásek. „Ortiz bude ještě potřebovat trochu času, aby dohnal kondici.“