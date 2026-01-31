Chance Liga 2025/2026

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský trenér Tomáš Galásek ještě neprozradil, v jakém složení tým nastoupí, jen řekl: „Sestava se nám v průběhu přípravy vykrystalizovala a mužstvo se na soustředění v Turecku stmelilo. A co je velmi důležité – v kabině máme čistou a zdravou atmosféru. Tak, jak jsem si to představoval.“
Ostravští potřebují především začít střílet góly, protože dosud jich dali jen dvanáct, o jeden více než nejhorší Slovácko... K tomu by měli pomoci posily Abdullahi Gning a Václav Jurečka.

„Abu Gning dával góly na podzim v Karviné, takže věříme, že si formu podržel,“ uvedl Galásek. „Vencu znám z reprezentace. Je to hráč, který v gólových situacích nemívá problém, naopak na sebe bere odpovědnost třeba i při penaltách. On navenek příliš sebevědomě nevypadá, ale na hřišti si věří a jeho mentální odolnost je velice silná.“

Oba útočníci podle kouče neměli problém začlenit se do stávajícího mužstva. „Ukázali, že pro nás budou na jaro velkými posilami.“

A co další nováčci?

„Šany (záložník Filip Šancl) měl v Turecku trochu problémy s virózou, ale i on je velmi zajímavý hráč. Typ Davida Planky. Klidný na míči, technicky vybavený, umí vystřelit,“ líčil kouč.

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž běží Karel Pojezný.

Velký potenciál vidí i ve finském obránci Lauri Lainovi. „Toho bych přirovnal k Marku Havranovi. Umí jeden na jednoho, je obounohý, těžko se brání a je nevyzpytatelný. Ještě ale bude potřebovat čas na adaptaci. No a Martin Jedlička, to je jako gólman samostatná skupina. Jeho kvality a zkušenosti nám určitě pomohou.“

Do základní sestavy mířil levý obránce Vlasij Sinjavskij, jenže si v posledním přípravném duelu poranil rameno. „Je dalším z nových hráčů, kteří nás v přípravě velmi příjemně překvapili. U něj jsme neměli žádnou pochybnost, že by měl na Slovácku hrát. Tím víc nás to jeho zranění mrzí. Ale Kante bude adekvátní náhradou, i když je typologicky trochu rozdílný,“ řekl Galásek.

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Hamidou Kante přišel narychlo na hostování ze Slavie Praha a Ostravští ještě získali z Dunajské Stredy kolumbijského stopera Pabla Ortize.

„Kante je připravený. Vidíme ho na tréninku a jsme s tím, co předvádí, nadmíru spokojeni,“ prohlásil Galásek. „Ortiz bude ještě potřebovat trochu času, aby dohnal kondici.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
