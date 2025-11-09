Snaživý Baník opět bez gólu. Nedotlačíme tam nic, ale půjdeme nahoru, věří Galásek

Za výkon svým svěřencům v šatně zatleskal. Cenil si toho, že se po gólu hostů, kteří se opět vyhoupli do čela ligové tabulky, nepoložili.
„Ve druhé půli jsme dominovali, ale když mužstvo nedá z tolika šancí gól, nezasloužíme si ani bod,“ prohlásil. „Přesto věřím, že půjdeme nahoru. Výhra by nám pomohla psychicky. Víme, jakou máme kvalitu. Budeme pracovat dál, aby góly padaly a ze středy víme, že je dávat umíme.“
To Baník v poháru vyhrál v Pardubicích 4:3 v prodloužení.
Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo
„Je to velmi náročné, že nebodujeme, ale víme, že naše hra se zlepšila, jen nám chybí to finále, ten gól,“ konstatoval brankář Viktor Budinský. „Musíme věřit, že to dokážeme zlomit.“
Jenže Ostravští v nejvyšší domácí soutěži čekají na výhru pět zápasů, na gól těžko uvěřitelných 360 minut.
„Do branky nic nedotlačíme. Důležité je i sebevědomí, aby si hráči více věřili. A také bychom někdy potřebovali vést, je složité, když prohráváte se zkušeným Jabloncem,“ uvedl trenér Galásek.
Podle něj je potřeba ustálit sestavu, což výrazně narušuje rozsáhlá marodka, na níž momentálně najdete devět fotbalistů. „Ale nahradit je nebylo zase tak komplikované, jak jste viděli z našeho výkonu...“ pousmál se kouč. „Víme, že se už musíme po nadcházející reprezentační pauze odpíchnout, ale necítím žádný tlak. Větší by byl, kdybychom hráli chaoticky a prohrávali nula tři.“
Jak slavistický trenér Jindřich Trpišovský, tak jablonecký Luboš Kozel po zápasech s Baníkem tvrdili, že ostravský tým půjde rychle nahoru...
„Je však trochu deprimující, že odehrajeme čtyři zápasy dobře, ale nic z toho nemáme,“ připustil Budinský.
Baník zatím marně hledá střelce, nadmíru těžké je pro Ostravu udržet i čisté konto. V dosavadních 23 ligových a pohárových zápasech se jí to podařilo jen dvakrát.
„Víme o tom, také na tom se snažíme pracovat. Brání celý tým, rozhodně i nějaká ta nula vzadu by nám pomohla,“ je přesvědčený Budinský.
Jablonečtí v Ostravě rozhodli stejně jako v 9. kole v Karviné: gólem po Novákově dlouhém autu. Zatímco na karvinském stadionu se po něm trefil Růsek, tentokrát přesně k pravé tyči hlavičkoval Jawo.
„Je to skoro jako rohový kop, Jawo si na míč dobře naběhl. Standardky nám dneska šly, měli jsme po nich i další příležitosti, díky nim jsme byli efektivní,“ těšilo Kozla.
Leč k autu, který předcházel gólu, nemuselo dojít. Brankář Budinský si běžel pro míč, který před ním do zámezí odkopl Pojezný.
„Chyběla tam lepší komunikace mezi hráči, mohli jsme autu předejít, ale to je jen kdyby. A to ve fotbale neexistuje,“ řekl Galásek.
„Křičel jsem na Karla (Pojezného), ale říkal, že už měl balon na noze,“ komentoval situaci Budinský. „Měli jsme dost času se na tu situaci nachystat. Mrzí to, že jsme prohráli zrovna takovým gólem.“