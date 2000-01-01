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Reprezentační pauzu využili jako příležitost k oslavám. Družba mezi fanoušky ostravského Baníku a GKS Katowice trvá od roku 1996 a třicáté výročí si užily oba tábory společně během nedělního přátelského utkání mezi slezskými fotbalovými celky. Na tribunách Areny Katowice panovala přátelská atmosféra, střídala se chorea a nechyběla ani pyrotechnika.
Autor: FC Baník Ostrava / X
NÁSTUP. Hráči ostravského Baníku a Katovic se chystají na přátelské utkání.
Autor: GKS Katowice / Facebook
PŘÁTELSKÝ MAČ. Při oslavách 30. výročí fanouškovské družby se utkali fotbalisté Baníku a Katovic, zápas skončil remízou 1:1.
Autor: GKS Katowice / Facebook
CHACHAŘI V KATOVICÍCH. Nepřekvapí, že do slezské metropole zavítala řada ostravských fanoušků.
Autor: FC Baník Ostrava / Facebook
VELKÁ RODINA. Přátelství fanoušků napříč generacemi symbolizovalo vydařené choreo.
Autor: Tomasz Błaszczyk / GKS Katowice
ROK 1996. Od něj uplynulo už třicet let. Tak dlouho trvá i družba mezi fanoušky Baníku a GKS Katowice.
Autor: GKS Katowice / Facebook
BARVY KLUBŮ. Žluto-zelené a bílo-modré vlajky zaplnily shodně polovinu sektoru, kde se sešli nejvěrnější fanoušci Katovic a Baníku.
Autor: GKS Katowice / Facebook
GIEKSIARZE A CHACHAŘI. Společné choreo nemohlo během oslav chybět.
Autor: GKS Katowice / Facebook
BARVY SE PROLÍNALY. Fanoušci Baníku stáli po boku přátel z Katovic.
Autor: Tomasz Błaszczyk / GKS Katowice
POVEDENÁ NEDĚLE. „Třicetileté výročí přátelství fanoušků obou klubů považujeme za natolik významné, že jsme se rozhodli udělat něco, co je skutečně unikátní a možná to nemá ve fotbalovém světě obdobu,“ uvedl Jan Krejčíček, marketingový ředitel Baníku Ostrava.
Autor: Tomasz Błaszczyk / GKS Katowice
VÝSLEDEK V DÝMU. Trenér Roman Skuhravý konstatoval: „Remíza zápasu sluší.“ Góly dali Němec a Wedrychowski.
Autor: Tomasz Błaszczyk / GKS Katowice
SPOLEČNÉ FOTO. Fotbalisté Baníku a Katovic pózují před sektorem, který patřil nejaktivnějším fanouškům obou celků.
Autor: FC Baník Ostrava / Facebook
SPOKOJENÝ TRENÉR. Skuhravý po zápase uvedl: „Ještě nikdy jsem nehrál přátelák v takové atmosféře.“
Autor: FC Baník Ostrava / X
PŘED ZÁPASEM. Fanoušci obou celků měli k dispozici i fanzónu před stadionem.
Autor: FC Baník Ostrava / Facebook
NEVERENDING STORY. Fanoušci ostravského Baníku pózují před stadionem v Katovicích, který se otevřel loni na jaře.
Autor: GKS Katowice / Facebook
SPECIÁLNÍ PIVO. Také to bylo součástí oslav.
Autor: Tomasz Błaszczyk / GKS Katowice
Fanoušci si v Katovicích mohli zakoupit řadu vzpomínkových předmětů s logy obou slezských celků.
Autor: GKS Katowice / Facebook
UNIKÁTNÍ DRES. Černý trikot s logem Katowic i Baníku obléknout fotbalisté obou klubů v jednom ligovém utkání.
Autor: GKS Katowice / Facebook