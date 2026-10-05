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Chance Liga 2026/2027

Pyro, chorea a společný kotel. Jak slavil Baník v Katovicích 30 let slezské družby

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Oslavy 30. let družby mezi fanoušky ostravského Baníku a Katowic. NÁSTUP. Hráči ostravského Baníku a Katowic se chystají na přátelské utkání. PŘÁTELSKÝ MAČ. Při oslavách 30. výročí fanouškovské družby se utkali fotbalisté... CHACHAŘI V KATOVICÍCH. Nepřekvapí, že do slezské metropole zavítala řada... VELKÁ RODINA. Přátelství fanoušků napříč generacemi symbolizovala vydařená... ROK 1996. Od něj uplynulo už třicet let. Tak dlouho trvá i družba mezi fanoušky... BARVY KLUBŮ. Žluto-zelené a bílo-modré vlajky zaplnily shodně polovinu sektoru,... GIEKSIARZE A CHACHAŘI. Společné choreo nemohlo během oslav chybět. BARVY SE PROLÍNALY. Fanoušci Baníku stáli po boku přátel z Katovic. POVEDENÁ NEDĚLE. „Třicetileté výročí přátelství fanoušků obou klubů považujeme... VÝSLEDEK V DÝMU. Trenér Roman Skuhravý konstatoval: „Remíza zápasu sluší.“ Góly... SPOLEČNÉ FOTO. Fotbalisté Baníku a Katowic pózují před sektorem, který patřil...
Reprezentační pauzu využili jako příležitost k oslavám. Družba mezi fanoušky ostravského Baníku a GKS Katowice trvá od roku 1996 a třicáté výročí si užily oba tábory společně během nedělního přátelského utkání mezi slezskými fotbalovými celky. Na tribunách Areny Katowice panovala přátelská atmosféra, střídala se chorea a nechyběla ani pyrotechnika.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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