Pyro, chorea a společný kotel. Jak slavil Baník v Katovicích 30 let slezské družby

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
10. kolo
9. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2.
|FC Slovan LiberecLiberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5.
|FK TepliceTeplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7.
|AC Sparta PrahaSparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8.
|FK JablonecJablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11.
|FC Baník OstravaOstrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|FK PardubicePardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|1. FC SlováckoSlovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|FC ZlínZlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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