Baník chce doma zabrat. Počítali jsme, že budeme mít bodů víc, řekl Kuzmanovič

Ostravští uznávají, že dosavadní zisk jednoho bodu z možných šesti je veliké zklamání.

„Počítali jsme, že budeme mít bodů víc, navíc, když jsme ligu začínali doma,“ připomněl ostravský záložník Nemanja Kuzmanovič prohru s Olomoucí 0:3. „Ale pořád je před námi spousta zápasů. Pokud se budeme zlepšovat a nadále makat, výsledky přijdou a budeme vyhrávat.“

Ostrava - Zlín v sobotu od 16 hodin ONLINE

Nejen pro trenéra Pavla Vrbu je domácí ztráta s Olomoucí rozčarováním.

„I z toho pohledu jsou teď pro nás důležité nadcházející dva zápasy,“ zmínil kouč dnešní střetnutí se Zlínem i to, které Baník za týden odehraje rovněž doma s Teplicemi.

„Pokud by se nám v obou podařilo uspět, což ale nebude vůbec jednoduché, nebylo by to špatné. Každopádně povinnost nám velí neztrácet body doma. Musíme však být výrazně lepší než v tom prvním zápase. Od toho se vše odvíjí. Na Bohemce (3:3) jsme to trochu napravili, ale teď musíme zabrat. Také proto, abychom strhli na naši stranu fanoušky a aby jich na stadion zase chodilo hodně.“

Jenže Ostravští musejí být mnohem důraznější v obraně, přesnější v mezihře a přidat agresivitu v útoku. A zejména lacině nechybovat v rozehrávce.

„Ty chyby někdy pramení z toho, že vás soupeř dobře presuje. Jsme však dost zkušení na to, abychom si vyhodnotili, kdy jít do nějakého rizika, anebo hrát raději jednoduše,“ upozornil Nemanja Kuzmanovič. „Ale třeba s Bohemkou jsme chybovali, i když jsme nebyli pod nějakým velkým tlakem. Toho se musíme vyvarovat.“

Pomoci by mohly změny v sestavě. Pavel Vrba sice její složení neprozradil, ale připustil, že hráči, kteří minule naskočili do druhého poločasu, si výrazně řekli o místo. Šlo především o obránce Muhammeda Sanneha a Karla Pojezného.

Podle trenéra ale záleží i na tom, jak hráči pracovali během týdne. Připravený nastoupit bude i chorvatský ofenzivní záložník Robert Mišković, jehož Baník získal tento týden.

A co útočník Ladislav Almási? Kdy by mohl po zranění kotníku naskočit do hry?

„Almási je záhada. Případ pro Štrosmajera,“ zmínil Pavel Vrba lékaře ze seriálu Nemocnice na kraji města. „Nevím. Uvidíme, jak to s ním bude, ale je škoda, že nám chybí. Je to jeden z hráčů, kteří by nám v útočné fázi mohli výrazně pomoci. Ale čekáme, kdy řekne, že je stoprocentně fit.“

Ostravský asistent trenéra David Oulehla podotkl, že si uvědomují dluh vůči fanouškům.

„Víme, že výkony v prvních dvou kolech nebyly takové, jaké bychom všichni očekávali, ale pokusíme se to teď napravit,“ slíbil Oulehla. „Druhý poločas na Bohemce snesl potřebné parametry. Zlepšili jsme rozehrávku, hráli rychle, byla tam i kombinace na posledních pětadvaceti metrech. A vstřelili jsme dva góly. Na to chceme proti Zlínu navázat.“

