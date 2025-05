Do posledního kola jste bojovali o druhé místo. Neříkali jste si, kde jste mohli získat nějaký bod navíc, abyste skončili ještě výše?

Tak to říct nejde, protože bůhvíjak by se naše umístění vyvíjelo, pokud bychom některé zápasy, v nichž jsme klidně mohli remizovat, nevyhráli. Zlomili jsme je jedním gólem, takže nemá cenu se v tom hrabat. Třetí místo je odměna za celou sezonu, jak tvrdě jsme pracovali. Máme sedmdesát jedna bodů, což je nádherné.

Vy jste minulou sezonu v Baníku nebyl, ale co říkáte tomu, že tým v této získal o 22 bodů více?

Pamatuji si, že s Bohemkou jsme šli do nadstavby se čtyřiceti body. A se čtyřiceti body jsme hráli i evropský pohár. Nikdo by asi nevěřil, že nynějších sedmdesát jedna bodů stačí „jen“ na třetí místo. Na tom vidíte, kam se liga posouvá, rok od roku je těžší. Sedmdesát jedna bodů je opravdu velké číslo.

Vy jste dal v tomto ročníku ligy osm gólů a na dva nahrál. Je to z vašeho pohledu vydařená sezona?

Hodnotil bych ji jako průměrnou, dal bych si asi trojku, možná dvě minus... Měl jsem cíl, který jsme úplně nesplnil, ale na druhé straně mám raději týmový úspěch než svůj osobní. Nejsem typ útočníka, takový ten hamty, hamty, takže se třeba ani nehrnu na penalty. Upřednostňuji tým. Možná nám ještě nedochází, co jsme zažili. Vždyť jsme překonali bodový rekord Baníku.

Baník zůstal za Slavií Praha a Plzní, ale poprvé od mistrovské sezony v roce 2004 předstihl Spartu Praha. Vnímáte to?

Poznal jsem, že zápasy Baníku se Spartou jsou vždycky vypjaté. Dvakrát se nám povedlo nad nimi vyhrát. Oslavy po každé takové výhře jsou velké. Každý v Ostravě před utkáním se Spartou cítí, že je něco jinak. Také jsem to už poznal za toho tři čtvrtě roku, co jsem tady.

Dvakrát jste porazili také Plzeň, ale Slavii ne. V čem je dál?

Těžko se na to odpovídá, ale asi rozpočtem. Mohou si dovolit získat kohokoliv z české ligy i z dalších soutěží. Na druhou stranu mají zkušené hráče, každý rok hrají evropské poháry a dlouho jsou spolu, trenérský štáb i základ týmu. Gratuluji jim k titulu. Ten za jízdu touto sezonou získali právem.

V červenci vás čeká druhé předkolo Evropské ligy. Pomůže vám loňská zkušenost z Konferenční ligy z utkání s FC Urartu a Kodaň?

Uvidíme, jak ty zápasy pro nás budou cenné. Ale doufám, že budeme mít dobrou přípravu, že zůstane zdraví a co nejvíce pohromadě. K tomu bude potřeba mužstvo vhodně doplnit, abychom měli ještě větší kvalitu. V našem mužstvu je síla, takže mu věřím. Chtěli bychom v Evropě zažít nějaký větší úspěch.

Byl by jím postup do základní skupiny Evropské ligy?

To by bylo krásné... Ale třeba i do Konferenční ligy (o tu by Baník hrál, pokud neuspěje v předkole Evropské ligy – pozn. red.). Dostat se do základní fáze jedné z evropských soutěží bychom si zasloužili a s námi i všichni lidé v Ostravě, kteří na to už dlouho čekají.

Máte vysněný tým, proti němuž byste si chtěl v Evropské lize zahrát?

Nemám, nejsem typ, který by měl nějaké oblíbené fotbalisty, mužstva. Bude mi jedno, koho dostaneme.