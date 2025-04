Dost se mu ulevilo, když stoper Frydrych na začátku nastaveného času propálil domácího brankáře Hrušku. Baník se kolo před koncem základní části vyšvihl na druhé místo a v neděli bude čekat, jak zareagují konkurenti Plzeň se Spartou.

Je příjemné mít odpracováno a dostat soupeře pod tlak?

Takhle to neberu, v posledních týdnech to bylo kolikrát i opačně. V úvodu sezony nikdo nepočítal s tím, že budeme takhle nahoře. Je to díky skvělé práci všech kluků, celé kabiny, která je zdravá. V klidu se podíváme na nedělní zápasy, počkáme si na výsledky a budeme se soustředit na náš další program.

V posledním kole hrajete doma s Bohemians.

A hned potom nás čeká semifinále poháru. Je to klišé, ale jdeme zápas od zápasu. Když jsme v pátek viděli los Mol Cupu, říkali jsme klukům, že jestli někdo přemýšlí o poháru, tak ať na něj zase rychle zapomene a soustředí se teď na ligu.

První krok před nadstavbou jste proti Dukle zvládli. Ale byly to nervy, že?

Pro domácí je výsledek možná až krutý, ale myslím si, že jsme si za vítězstvím od první minuty šli. Trochu nás přibrzdila vyrovnávací branka z penalty, ale už před ní jsme měli v prvním poločase dost situací, při nichž jsme měli být preciznější a přesnější. Z mého pohledu jsme mohli rozhodnout dřív.

Povedlo se to až v první nastavené minutě.

Dukla v posledních zápasech výborně brání, už dlouho neinkasovala v jednom utkání dva góly. Jsem rád, že bylo mužstvo za výkon odměněné. Někdy se to povede dřív, tentokrát až na poslední chvíli.

Ukázal Frydrych, který dohrával s kapitánskou páskou a gólem rozhodl, že je správným lídrem?

Abych pravdu řekl, v tu chvíli jsme si říkali hlavně, ať neuděláme vzadu nějakou hloupost. Chvíli předtím se nám to stalo, domácí šli po naší ztrátě do brejku a výborným zákrokem nás podržel brankář Holec. Hráli jsme trochu vabank, dva stopeři zůstávali ve vápně soupeře a zajišťovali nás jen středoví hráči. Pojezného centr šel pak naštěstí do výborného prostoru a Frýďas to skvěle zavřel.

❗️⚽️ Baník rozhodl v závěru! Vítězství na Dukle vystřelil Michal Frydrych. 🤯 #chanceliga pic.twitter.com/7oAFGQnIGB — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 12, 2025

Když na něj balon letěl, věřil jste, že promění?

Neměl jsem důvod mu nevěřit. Nevím přesně, kolik má ligových gólů.

Teď už 21, ale tenhle byl jeho první v sezoně.

A to se ještě v první půli dostal k jedné hlavičce. Zrovna on určitě nemá problém s kopací technikou. Jen se musel soustředit na to, aby trefil branku a nepřestřelil.

Poprvé v aktuálním ročníku pálil také Jiří Boula, váš klíčový střední záložník.

Když jsem viděl, že má v kolonkách gólů nulu, říkal jsem si, že je to málo. Má sice víc defenzivních úkolů, ale přesto by měl být jako středový hráč produktivnější. Jsem rád, že to prolomil.

Poučili jste se na Dukle z nedávného výkonu Slavie, která na Julisce remizovala 0:0? Apelovali jste, aby nedošlo k podcenění?

My bychom žádný zápas nepodcenili. Chtěli jsme se prosadit zbraněmi, které máme. V posledních dvou případech v Jablonci a se Spartou jsme nepodali ideální výkon, tentokrát jsme ale hned od začátku byli soustředění, koncentrovaní, kvalitní. I herně to bylo v pořádku, měli jsme určitě dost možností, abychom zápas rozsekli dřív. Že se to nepovedlo, mě mrzí, ale teď jsme šťastní, že vezeme tři body.