ONLINE: Ostrava - Dukla 0:0, zastaví domácí sérii nezdarů a odlepí se ode dna?

Autor: ,
Sledujeme online   14:52
Pět ligových zápasů pod novým koučem, pod porážek, žádný vstřelený gól a poslední příčka tabulky. Zastaví fotbalisté Baníku Ostrava konečně sérií nezdarů? V sobotu od 15.00 hostí Duklu, duel můžete sledovat v online reportáži.

Ostravští Jiří Boula (vlevo) a Jakub Pira před brankářem Janem Hanušem a Martinem Cedidlou z Jablonce | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Baník po minulé prohře v Teplicích klesl na dno tabulky a i když rozdíly mezi posledními šesti týmy nejsou velkou, jeho situace už je vážná.

Nepomohlo aní angažování nového kouče Tomáše Galáska.

Dukla má sice jen o tři body víc, ale například minule dvakrát vedla nad Olomoucí (2:2).

29. 11. 2025 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Dukla 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
D. Holec - A. Bewene, M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný, O. Kričfaluši - D. Buchta, J. Boula, D. Planka, M. Kohút - J. Pira
Sestavy:
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, M. Purzitidis, D. Kozma, S. Tijani - M. Černák, P. Gaszczyk, M. Čermák, Z. Šehovič - N. Cissé
Náhradníci:
A. Musák, M. Havran, P. Jaroň, Š. Drozd, A. Munksgaard, D. Owusu, T. Zlatohlávek, C. Frýdek, V. Budinský, D. Lischka, M. Rusnák
Náhradníci:
J. Kadák, M. Traore, M. Kroupa, S. Isife, T. Jedlička, R. Holiš, M. Ambler, D. Velasquez, M. Žitný, Š. Šebrle, A. Jágrik
17. kolo

16. kolo

MFK Karviná - FC Baník Ostrava

7. 12. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
ONLINE: Ostrava - Dukla, zastaví domácí sérii nezdarů a odlepí se ode dna?

