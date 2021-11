Nejlepší u nás!!! Dokument o ostravském Baníku vstupuje do kin

„Film vznikl u příležitosti oslav sto let založení klubu, ale rozhodně to není klasický dokument zachycující jeho úžasnou historii. Záměrně jsme se vydali úplně jinou cestou. Ukazujeme současný Baník v reálném a necenzurovaném prostředí největších ligových zápasů,“ uvedl režisér Adam Sušovský.



Přitom přípravy sportovního dokumentu po valnou část natáčení omezovala pandemie koronaviru. Tříčlenný štáb byl v podstatě součástí prvoligového týmu v minulé sezoně, kdy na stadion nemohli fanoušci. „Přesto snímek zachycuje jejich neskonalou oddanost, kdy na fotbal chodili před brány stadionu, přestože věděli, že na tribuny nebudou vpuštěni,“ shodují se tvůrci.

„Fanoušci i lidé, kteří mají fotbal rádi, se díky tomuto filmu dostanou do míst, které z tribuny, z novin a ze sociálních sítí nikdy nemohou vidět. Emotivní záběry ze šatny po vyhraném i prohraném zápase, pocity fotbalisty, který v jednom z největších zápasů roku hned ve třetí minutě dostane červenou kartu. Zkrátka emoce, které Baník budí a kvůli kterým nás tvůrci oslovili,“ prohlásil majitel klubu Václav Brabec.

„I pro mě to byla obrovská zkušenost,“ přiznal kouč Baníku Ondřej Smetana. „Film ukazuje Baník a všechny lidi kolem něj takové, jací jsou. Stejně jako náš klub je přímý, někdy i drsný, ale to jsme přesně my: fotbalisté a fanoušci z hornického města. Baník není zrovna nedělní škola, ale srdce tady máme všichni obrovské.“

Za snímkem stojí lidé z projektu Bez frází. „Naše tvorba je založená na tom, aby si divák nebo čtenář příběhů na konci odnesl zážitek, emoce a dojem, že se dostal přímo vedle konkrétních sportovců,“ dodal producent filmu František Suchan.