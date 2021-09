Další výprask pro Bohemians. Musíme se na obranu zaměřit, ví Chramosta

Čím to, že oba poslední ligové zápasy byly tak podobné?

Věřili jsme, že to se Slavii bude ojedinělý případ, že se z toho oklepeme a zareagujeme na to. Bohužel dnes to bylo podobné. Na druhou stranu proti slávistům jsme neměli tolik šancí jako s Baníkem. Pokud bychom ty situace vyřešili lépe, a hlavně gólově, uspěli bychom.

Jednu jste měl i vy za stavu 0:1, ale Laštůvka balon parádně reflexivně vyrazil rukou...

To je pravda, bylo to po rohu, kdy jsem se vysmekl obránci. Soustředil jsem se, abych míč trefil a možná mi chybělo trochu štěstí. Ale byl tam dobrý zákrok gólmana.

Co musíte udělat, abyste takto dobře rozehrané zápasy zvládali?

Dostáváme docela dost gólů. Musíme se z toho poučit. V našich silách je uhrát vítězství jedna nula, nemusíme bláznit a útočit. Určitě se potřebujeme zaměřit na obranu.

Lámalo se utkání po druhém gólu Baníku hned po přestávce, anebo ve chvíli, kdy Bederka za stavu 2:1 trefil jen tyč prázdné branky?

Už dříve, v první půli. Měli jsme využít toho, jak jsme byli nebezpeční a dostávali se do šancí. Druhý gól jsme ale nedali a Baník vyrovnal. O přestávce jsme si řekli, že do druhého poločasu musíme nastoupit jako do prvního, jenže hned z kraje jsme dostali gól a už jsme tahali za kratší konec.