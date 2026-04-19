Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

„Když minulou sezonu kluci bojovali o druhé místo, nikdo nečekal, že teď budou hrát o záchranu,“ povzdechl si bývalý záložník Augustin Antalík. „Nevím, čím to je, protože nejezdím na každé utkání.“
Dodal, že i doma ve slovenské Nitře ho lidé zastavují a ptají se, co se v Baníku děje a co tomu říká. „Špatně se mi to vysvětluje,“ podotkl Antalík.
Lubomír Knapp podotkl, že mu v nynějším týmu chybějí bojovníci. „Urputnost, bojovnost, pořádně se hecovat, to mi tam schází,“ řekl.
„Ne že by nechtěli bojovat, ale neumějí to. Herně zápasy uhrát mohou, ale nesmějí vzadu chybovat, každou chybu jejich soupeř potrestá. Dostáváme moc branek.“
A upozornil, že v jeho éře trenéři většinou sázeli na jednu stabilní jedenáctku, jenže nyní se sestava hodně točí. Ostatně v této sezoně za Baník v první lize nastoupilo už 39 hráčů a tři brankáři...
„Těší mě, že jsme se zase mohli sejít. Akorát mě mrzí, že tady není Zdeněk Rygel, můj největší kamarád. Moc jsme si rozuměli,“ zmínil Petr Slaný jednoho ze svých spoluhráčů z prvního mistrovského týmu Baníku, který se omluvil kvůli nemoci.
„Když jsem tady byl před rokem, vůbec mě nenapadlo, že Baník teď bude hrát o záchranu,“ řekl Roman Klimeš, který za Baník hrával v devadesátých letech minulého století. Nyní je správcem stadionu v Kyjově. „Snad Baník nespadne. Kluci se s tím musejí poprat. Nic jiného jim nezbývá. Baník má v republice nějaké jméno a má krásnou fanouškovskou základnu.“
Všichni někdejší ostravští fotbalisté doufají, že se jejich následovníci mezi elitou udrží. „Musíme pořád věřit, že se v mužstvu probudí nějaký živel a že se zase nastartuje, aby ani dnešní kluci nebyli ochuzeni o to krásné, co v Baníku bylo,“ konstatoval Rostislav Vojáček.