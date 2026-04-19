Chance Liga 2025/2026

Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

  13:56
V duchu setkání šampionů se nesla fotbalová sobota v Ostravě. Členové spolku Baník Baníku se zástupci klubu připravili setkání někdejších úspěšných ostravských hráčů v čele se šampiony z roku 1976. Před prvoligovým utkáním jejich následovníků proti Bohemians Praha předali majitel klubu Václav Brabec a šéf sportovního úseku Luděk Mikloško prvním mistrům republiky dresy se jménem a symbolickým číslem 76. Jenže pak je současné mužstvo prohrou 0:2 opět nepotěšilo.
Vedení Baníku Ostrava ocenilo před utkáním s Bohemians Praha mistry republiky z roku 1976, mezi nimiž byli i Pavol Michalík, Libor Radimec a Jiří Ruš (zleva).

„Když minulou sezonu kluci bojovali o druhé místo, nikdo nečekal, že teď budou hrát o záchranu,“ povzdechl si bývalý záložník Augustin Antalík. „Nevím, čím to je, protože nejezdím na každé utkání.“

Dodal, že i doma ve slovenské Nitře ho lidé zastavují a ptají se, co se v Baníku děje a co tomu říká. „Špatně se mi to vysvětluje,“ podotkl Antalík.

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Lubomír Knapp podotkl, že mu v nynějším týmu chybějí bojovníci. „Urputnost, bojovnost, pořádně se hecovat, to mi tam schází,“ řekl.

„Ne že by nechtěli bojovat, ale neumějí to. Herně zápasy uhrát mohou, ale nesmějí vzadu chybovat, každou chybu jejich soupeř potrestá. Dostáváme moc branek.“

A upozornil, že v jeho éře trenéři většinou sázeli na jednu stabilní jedenáctku, jenže nyní se sestava hodně točí. Ostatně v této sezoně za Baník v první lize nastoupilo už 39 hráčů a tři brankáři...

„Těší mě, že jsme se zase mohli sejít. Akorát mě mrzí, že tady není Zdeněk Rygel, můj největší kamarád. Moc jsme si rozuměli,“ zmínil Petr Slaný jednoho ze svých spoluhráčů z prvního mistrovského týmu Baníku, který se omluvil kvůli nemoci.

„Když jsem tady byl před rokem, vůbec mě nenapadlo, že Baník teď bude hrát o záchranu,“ řekl Roman Klimeš, který za Baník hrával v devadesátých letech minulého století. Nyní je správcem stadionu v Kyjově. „Snad Baník nespadne. Kluci se s tím musejí poprat. Nic jiného jim nezbývá. Baník má v republice nějaké jméno a má krásnou fanouškovskou základnu.“

Všichni někdejší ostravští fotbalisté doufají, že se jejich následovníci mezi elitou udrží. „Musíme pořád věřit, že se v mužstvu probudí nějaký živel a že se zase nastartuje, aby ani dnešní kluci nebyli ochuzeni o to krásné, co v Baníku bylo,“ konstatoval Rostislav Vojáček.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
19. dubna 2026  13:56

