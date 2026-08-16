Smutný a ošklivý duel, řekl kouč Skuhravý. Nádvorníka udivilo krátké nastavení

Ostravští, kteří dohrávali od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, se tak dotrápili k výhře nad nováčkem soutěže 1:0.
„Byl to smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl tři body,“ prohlásil ostravský trenér Roman Skuhravý.
Jeho slova mířila nejen směrem k častým pauzám. „Především přemýšlím o našem výkonu. Samozřejmě, že když se nedostanete do tempa, tak zápas nemůže být kvalitní, ale viděl jsem na našich hráčích obrovskou pracovitost, chuť vyhrát. Ale chyběla nám lehkost, kvalita při hře s míčem, bylo tam strašně moc dlouhých přihrávek,“ řekl.
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Úvodních sedm minut se fotbalisté Baníku nedostali k brance soupeře, načež Aboubacar Traore vybojoval míč, nahrál Dantayemu Gilbertovi, jehož střelu gólman Tadeáš Stoppen vyrazil k nabíhajícímu Michalu Kohútovi a ten střílel do odkryté branky.
I tady videoasistenti řešili, zda bylo vše v pořádku...
„Rozhodčí říkal, že zkoumají ofsajd. Nevím, jestli Abua Gninga, nebo Dantayae Gilbert. Je to nepříjemné, když dáte gól, oslavíte ho a najednou... se zkoumá, zda bylo vše podle pravidel. Naštěstí pro nás platil,“ uvedl Michal Kohút.
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Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu
První poločas byl vinou zásahů videoasistentů pořádně rozkouskovaný. Rozhodčí neuznali hostům dva góly, jimž podle nich předcházely ofsajd a faul. Také domácí Jiří Boula se radoval ze své trefy zbytečně, neboť před jeho akcí byl Gilbert v ofsajdu...
A po přestávce se už brněnský Latyr Ndiaye chystal kopnout penaltu po vysoké noze Jiřího Bouly, ale i tu Jan Všetečka po zásahu videoasistentů zrušil, jelikož ostravský záložník protivníka nezasáhl.
Jak brněnští hráči vnímali tolik situací, které šly proti nim?
„Nechci brečet. Soupeř dal gól, my ne. Máme VAR, který nějakým způsobem pracuje. Být tady Adediran vyvíjel by se zápas jinak,“ zmínil brněnský trenér Roman Nádvorník zraněného útočníka a nejlepšího střelce týmu. „Potřebujeme ještě útočníka.“
Hostujíc obránce Dominik Preisler dodal, že taková porážka štve. „A samozřejmě hodně, ale šancí jsme měli dost stejně jako bylo těch sporných momentů,“ podotkl Preisler. „Ale ani jednu z těch situací jsem neviděl, takže nemohu soudit. Věřím, že vše bylo tak, jak mělo být. A po té červené jsme měli tlak, ale plno situací jsme zkazili špatným centrem nebo tím, že jsme šli jeden na jednoho. Ty akce jsme si mohli lépe připravit.“
Která z přezkoumávaných situací mrzela Brňany nejvíce?
„Nesmíme se vyjadřovat, ale byl bych rád, aby mi někdo ukázal záběr, kdy někdo bránil domácímu gólmanovi ve výhledu v momentě, kdy balon po našem přímém kopu zapadl k tyči,“ upozornil Roman Nádvorník na první neuznaný gól svého mužstva. „Náš hráč nebyl v ose s gólmanem, byl metr a půl vedle. Rozuměl bych tomu, kdyby před brankářem přeběhl, stál mu ve výhledu...“
A tak se hráči nováčka soutěže museli smířit se dvěma neuznanými trefami a zrušeným pokutovým kopem.
„To neustále přerušovaní utkání nám vadilo. Říkal jsem, že chceme hrát. A nechápu, že rozhodčí ve druhém poločase nastavil jen tři minuty, když řešil spornou penaltu a vyloučení. To mi nikdo z rozhodčích nedovedl vysvětlit,“ zlobil se Roman Nádvorník, jenž po utkání uviděl žlutou kartu.
Uznal, že oprávněně. „Ale byla zapřičiněná výkonem na hřišti... Řekl jsem rozhodčímu, že kazí celotýdenní práci celého týmu, že nerozumím tomu, proč nastavil jen tři minuty. To bylo všechno,“ povzdechl si trenér Artisu.
Mimochodem, jen přezkum nakonec odvolané penalty trval víc než tři a půl minuty.