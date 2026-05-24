Chance Liga 2025/2026

Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?

David Čermák
  16:36
Bývá to obvykle naprosto klidná čtvrť. Ospalý víkendový rytmus tu většinou narušují leda populární farmářské trhy u stanice metra. Když se ale v sobotu do pražských Dejvic nahrnuly hordy fotbalových fanoušků z Ostravy, v ulicích to burácelo jako nikdy.
Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a udržení se v lize.

Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a udržení se v lize. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity stadionu.
Mohlo to vůbec pro Baník na Dukle dopadnout jinak než šťastně, když měl za zády takovou sílu?

Kdo pamatuje, tomu hned musela naskočit vzpomínka na jaro 2004, kdy Ostravu pobláznil tým kolem Heinze, Matušoviče a Bolfa. I tenkrát se fanoušci trmáceli za Baníkem po celé republice, protože cítili šanci na titul. A když ho spolu s hráči skutečně slavili, dojatě slibovali: Baníčku, neopustíme tě!

Teď, po dvaadvaceti letech, mají ta slova skutečnou váhu. Baník se potácí nad propastí, nedívá se na něj hezky, i k jasnému vítězství 3:0 na Julisce mu kuriózně pomohly tři vlastní góly soupeře.

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Ale ačkoliv fanoušky mockrát zklamal a vytočil, místo bojkotu se spustila mobilizace. Nadšenci v bílých dresech se valili Prahou, mávali obřími vlajkami a zpívali o tom, že Baníček nikdy nespadne.

Podpora, jaká nemá obdoby.

A zároveň extrémní tlak.

„Uvnitř se vždycky snažím být v klidu a pak to přenést na hráče. Ale když jsem viděl proudy fanoušků, dýchlo to na mě,“ uznal kouč Josef Dvorník. „Musím přiznat, že pak jsem trochu nervóznější byl.“

Fanoušci ostravského Baníku se valí na stadion pražské Dukly.
Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Umíte si představit, že by se fandové ve stejné situaci podobně postavili za jakýkoli jiný ligový tým?

Kdyby snad někdy senzačně šlo o přežití komukoli ze současné špičky, pár stovek ultras by se jistě na pouť přes celou republiku vydalo. Ale proměnit jindy ztichlou Julisku v bzučící arénu s téměř jihoamerickou atmosférou, to asi vážně zvládnou jen baníkovci.

Srdcaři a blázni, kteří to někdy přepísknou, ale v sobotu se v hlavním městě chovali příkladně: pochodovali pod dohledem policie, obsadili víc než půlku stadionu, ale s fanoušky Dukly, která po porážce zahučela přímo do druhé ligy místo nich, se kamarádsky plácali po ramenou a ťukali si pivem.

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Přitom to nejsou ani dva týdny, co po porážce na Slovácku nasupeně žádali, aby hráči po dalším mizerném výkonu svlékli dresy. Možná proto se trenér Dvorník pod vesele poskakující dav na tribuně nehrnul, i když jeho jméno několikrát vyvolával: „Když se vyhrává, trenér by měl být v ústraní. V nepříjemných okamžicích se snažím klukům pomoct, schytat za ně ty největší rány. Teď ať si to užívají hráči.“

Kdybyste netušili, v jakém marasmu se Baník nachází, klidně byste si mohli myslet, že v sobotu v Praze slavil minimálně postup do pohárů.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava před zápasem proti Dukle Praha.

V ochozech to ještě dlouho po závěrečném hvizdu řinčelo, zpívalo se, hráči se drželi kolem ramen a skákali do rytmu. Jako by si potřebovali po dlouhé době zažít i příjemné pocity, protože jarem – a vlastně celou sezonou – se vyloženě protrápili.

Už v úterý startuje baráž, kde na Baník číhá Táborsko, druhý tým druhé ligy. Což by sice papírově neměl být soupeř k nepřekonání, ale obezřetnost je namístě.

Celá Ostrava moc dobře ví, co v závěru děkovačky zdůraznil spíkr s megafonem: „Ještě není konec!“

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
