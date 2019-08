Laštůvka po vítězném návratu chválil spoluhráče: Kluci mi to usnadnili

„Kluci mi to hodně usnadnili. Zase to bylo hodně o koncentraci,“ podotkl. „Nemusel jsem řešit nic ošemetného, ale furt jsem musel být ve střehu, volat na hráče, protože Slovácko je nepříjemné a pořád s ním máme nepříznivou bilanci.“

Porazili jste ho po čtyřech porážkách v řadě...

I pro to bylo utkání spíše o hlavě. Když jsme dali gól, hrálo se nám hned lépe a hnali nás i fanoušci. Protože do té doby tam byl trošku slyšet pískot z bočních tribun, což je škoda. Nemůžeme ale hrát pořád do plných, rozehrávku si musíme dát zezadu, chvíli počkat a připravit si to. Ale dali jsme gól, potom druhý a už jsme byli klidnější.

Úvodních dvacet minut bylo na stadionu ticho, jelikož ostravský kotel protestoval proti trestu, který Baník dostal kvůli fanouškům od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Jaké to bylo?

Nezvyklé. U nás fanoušci vždycky fandí. Bylo to na nic. Co ohledně fandů proběhlo v tisku, mi přišlo přehnané. Pravdu se nedozvíme, to ví jen aktéři, ale nějaké záběry jsem viděl a myslí, že trest byl zbytečný. Fotbal se hraje pro fanoušky a máme zakázaný výjezd do Jablonce. Naši příznivci na Spartě pyrotechniku neházeli po domácích fanoušcích, nebo mezi lidi. Nechápu, proč by měla být pyrotechnika zakázána, když je jen v sektoru.



Hrál jste už někdy doma v takovém tichu?

Opravdu ne. Přiznám se, že jsem spíš čekal, jak dlouho bude protest trvat. Tohle jsem tady nikdy nezažil. Bylo to s prominutím na ho...

U prvních dvou gólů byl Carlos de Azevedo. Co říkáte na jeho výkon?

Dostal velkou facku, když chtěl jít do zahraničí (v minulé sezoně hostoval ve druhé francouzské lize za FC Paris – pozn. red.). Rok nehrál a viděl, že to v zahraničí není jednoduché. Přišel, nevypadalo to, že bude hrát, ale dostal šanci, chytil ji a poněkolikáté odehrál velice slušný zápas. Nehrál sám na sebe a je vidět, že tady jedeme jako tým, ne jako jednotlivci. Přeju mu, ať mu to vydrží, ať se držíme se co nejvíc nahoře.

A po gólu předvedl parádní cirkusácká salta...

On to má asi v sobě, já bych si na tohle netroufnul. Zaplať pánbůh, že dává góly a hraje pro tým.

Fungovala vaše hra i dozadu?

Hosté neměli žádnou vyloženou šanci, možná něco po brejku, ale že bych musel jít nějak na zem, nebo mě ohrozili, to ne. Kluci hráli zodpovědně dozadu a dopředu byly hodně dobré akce. Standardky nám taky vycházely, dobrý výkon. Ale nesmí nás to uspat. Teď máme venku Jablonec, pak je repre pauza.

Překvapilo vás, že nastoupil útočník Ondřej Šašinka, který je ve Slovácku na hostování z Baníku, a podle smlouvy pod hrozbou pokuty nesměl hrát?

Překvapilo, ale my se musíme dívat sami na sebe. Že hraje, je jenom dobře. Je to mladý kluk, je v reprezentaci do jednadvaceti let a tady by moc šancí nedostal. Musí dokazovat, že na to má a jednou se tady určitě vrátí.

Jste už zdravotně v pořádku?

Už proti Bohemce jsme byl na lavičce. Nebyl však důvod něco měnit, protože Buďa (Budinský) chytal výborně. Ani na Spartě to nebylo o jeho chybách, ale prohráli jsme, takže trenér se rozhodl pro změnu. S Buďou mám super vztah, přejeme si. Byl jsem rád, že ty zápasy zvládnul a ukázal, že jsme tady dva vyrovnaní gólmani.