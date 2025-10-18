Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

„Chceme jít po malých, jednotlivých krocích. Teď je před námi Hradec, který má v tabulce o tři body více. Máme šanci ho bodově dorovnat, což je pro nás v tuto chvíli priorita,“ řekl Galásek.
„Vnímáme, že mužstvo má trochu problém se střílením gólů, snažíme se s tím něco udělat, něco změnit, aby se to zlepšilo. V Ostravě jsem dlouho na fotbale nebyl, ale na atmosféru se hodně těším. Věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit a pomůžou nám.“
Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven
Baník v minulých čtyřech zápasech Hradec Králové porazil, jenže nyní se trápí a chybějí mu marodi Michal Kohút, Srdjan Plavšić, Filip Kubala a Christ Tiéhi.
„Uděláme maximum pro úspěch,“ burcuje Marek Jarolím karvinské mužstvo před Olomoucí.
Jakým stylem se budou Karvinští prezentovat? „Určitě kombinační hrou, ale v určitých fázích budu chtít vidět i jiné věci než doteď. Chci, aby náš fotbal bavil hráče i fanoušky. A musíme mít výsledky, to je jasné,“ odpověděl Jarolím.
Karvinští v minulých dvou utkáních Olomouc porazili, jenže to jsou jejich jediné dvě výhry z dosavadních 15 utkání.
Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím
„Sigma má v kádru hodně změn, ale jádro i díky trenéru Janotkovi zůstalo z předchozí úspěšné sezony,“ uvedl Jarolím.
„Rukopis je jasný – je to přímočarý snažící se hrát ve vysoké intenzitě, napadat a narušovat rozehrávku soupeře. Měli slabší období, ale před reprezentační přestávkou porazili do té doby neporažený Jablonec. Pozor také na standardní situace – v minulém ročníku ligy v nich snad byli ze všech nejúspěšnější.“