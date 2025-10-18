Chance Liga 2025/2026

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

  12:15
Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou nový karvinský trenér Marek Jarolím, který nahradil Martina Hyského, jenž už vede Plzeň. Rovněž Baník Ostrava se představí s novým trenérem. Tomáš Galásek ho po Pavlu Hapalovi převzal v pondělí. V neděli ho čeká premiéra doma od 13.00 s Hradcem Králové.
Někdejší úspěšný reprezentant Tomáš Galásek je novým trenérem fotbalistů Baníku...

Někdejší úspěšný reprezentant Tomáš Galásek je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jihlavský trenér Marek Jarolím
Trenér Jihlavy Marek Jarolím reaguje v utkání MOL Cupu proti Dukle.
„Chceme jít po malých, jednotlivých krocích. Teď je před námi Hradec, který má v tabulce o tři body více. Máme šanci ho bodově dorovnat, což je pro nás v tuto chvíli priorita,“ řekl Galásek.

„Vnímáme, že mužstvo má trochu problém se střílením gólů, snažíme se s tím něco udělat, něco změnit, aby se to zlepšilo. V Ostravě jsem dlouho na fotbale nebyl, ale na atmosféru se hodně těším. Věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit a pomůžou nám.“

Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Baník v minulých čtyřech zápasech Hradec Králové porazil, jenže nyní se trápí a chybějí mu marodi Michal Kohút, Srdjan Plavšić, Filip Kubala a Christ Tiéhi.

„Uděláme maximum pro úspěch,“ burcuje Marek Jarolím karvinské mužstvo před Olomoucí.

Jakým stylem se budou Karvinští prezentovat? „Určitě kombinační hrou, ale v určitých fázích budu chtít vidět i jiné věci než doteď. Chci, aby náš fotbal bavil hráče i fanoušky. A musíme mít výsledky, to je jasné,“ odpověděl Jarolím.

Karvinští v minulých dvou utkáních Olomouc porazili, jenže to jsou jejich jediné dvě výhry z dosavadních 15 utkání.

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

„Sigma má v kádru hodně změn, ale jádro i díky trenéru Janotkovi zůstalo z předchozí úspěšné sezony,“ uvedl Jarolím.

„Rukopis je jasný – je to přímočarý snažící se hrát ve vysoké intenzitě, napadat a narušovat rozehrávku soupeře. Měli slabší období, ale před reprezentační přestávkou porazili do té doby neporažený Jablonec. Pozor také na standardní situace – v minulém ročníku ligy v nich snad byli ze všech nejúspěšnější.“

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
