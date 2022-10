Laštůvka opět vytočil Hoftycha. Už měl dávno skončit, vtipkoval kouč

„Lašty mě pořád otravuje, už měl dávno skončit. Vždycky mě vytočí, že ještě pokračuje,“ říkal Hoftych. Načež zcela vážně pronesl: „Mohli jsme Baníku vzít energii v prvním poločase, kdy jsme měli šance, ale podržel ho Laštůvka. Přeji mu, aby dál vydržel a chytal ještě nějaký rok, protože je to skvělý gólman stejně jako náš Šeda.“

Laštůvku v sobotním duelu překonal jen útočník Lukáš Mašek, který v poslední minutě vyběhl z vlastní poloviny a zakončil sólový únik. Byla to jeho první trefa mezi elitou. A rovnou Laštůvkovi...

Brankář Ostravy Jan Laštůvka se snaží odkoupnout balon, dotírá na něj Jiří Skalák z Mladé Boleslavi.

„Je to kvalitní gólman. Když jsem na něj šel od poloviny hřiště... Je takový mohutný. Nevěděl jsem, kam balon propasíruji. Ale viděl jsem skulinu u pravé tyče a šoupnul to tam,“ řekl Lukáš Mašek, který se narodil v roce 2004, kdy Laštůvka vychytal Baníku mistrovský titul.

Ostravští vědí, že musejí hledat Laštůvkova nástupce, ale tuto sezonu, na kterou má čtyřicetiletý gólman smlouvu, mají ještě jistotu.

„Drží nás. Je zkušený. Výborně čte střely. Ale i vůči němu mě mrzí ten gól, který jsme dostali,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „Mohli jsme vyhrát s nulou, což by pro nás byla větší vzpruha.“

Podle obránce Michala Frydrycha je Laštůvka obrovskou jistotou Baníku. „Na tým přenáší klid. Hodně nám pomáhá. Je i motivací pro mladší kluky, aby se snažili na něho dotahovat. Pořád je to náš nejlepší gólman. Když je nějaký krizový moment, vyřeší ho.“

Na spoluhráče ale dokáže být i nepříjemný, pokud neplní úkoly...

„A to je věc, která některým brankářům i trochu chybí,“ upozornil Frydrych. „Ta starší škola umí obránce pořádně zpucovat. A Lašty vidí i to, co my úplně ne. A upozorní nás na to. Říká nám, kde nás chce mít postavené. Z tribuny to může vypadat, že na nás řve, ale dává nám informace, které nám pomáhají.“

Každopádně Jan Laštůvka dokáže spoluhráčům i vynadat. „Třeba po tom gólu Mladé Boleslavi,“ potvrdil Michal Frydrych. „To jsme dostali čoud, protože to byl opravdu zbytečný gól. Už nejsme úplně mladé mužstvo, takže bychom si takovou situaci měli lépe pohlídat.“