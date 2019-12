Na Bazaly se vracíme za tržní cenu, říká šéf fotbalistů Baníku

„Baník je velký. Vždyť máme kolem dvaceti devíti týmů, což si nikdo neumí představit, takže středisek na přípravu máme více,“ uvedl majitel ostravského Baníku Václav Brabec. „Teď se část přesune na Bazaly, ale jak to bude fungovat, ještě uvidíme.“

Brabec by byl rád, kdyby na Bazalech mohly trénovat i jiné než mládežnické týmy Baníku. Třeba i ten prvoligový. „Ale jak říkal pan Folwarczny, vše bude záležet na tom, zda pro nás zbude ještě nějaký další čas...“ zmínil Václav Brabec Libora Folwarczného, ředitele společnosti Vítkovice Aréna, která opravené Bazaly provozuje.

Které vaše celky byste rád na Bazalech viděl?

Byli bychom rádi, abychom tam hráli s naším béčkem MSFL (zatím působí v Markvartovicích – pozn. red.). Bazaly by se ještě více využily. Spousta lidí fandí Baníku jako celku, všem klubům, takže kdyby tady naše rezerva hrála, návštěvy by mohly být zajímavé. Tím by se i zhodnotila investice města a kraje do tohoto areálu. A uvažujeme, že by tam hrály i naše ženy, pokud postoupí do nejvyšší soutěže. Ve druhé lize jsou zatím druhé.

A co tréninky prvoligového mužstva?

Počítáme i s tím, ale uvidíme, zda se tam časově vlezeme.

Za jakých podmínek Baník na Bazalech bude?

Jdeme tam za tržní cenu, za ceny, které jsou v Ostravě běžné v případě pronájmu sportovišť či kanceláří. Se zástupci společnosti Vítkovice Aréna jsme několik hodin jednali a ještě v tom pokračujeme.

Jste připraveni platit tržní nájemné?

To je velice složité. Některé prvoligové týmy mají areály od měst půjčené zadarmo. Třeba Opava nebo Viktorka (Plzeň) a další a další. Je to složitější téma. Představitelé Vítkovice Arény si nechali udělat znalecké posudky a z nich jim vyšlo, že tady budeme za tržní cenu.

Pomůžou tedy nové Bazaly dalšímu rozvoji Baníku?

Na první pohled jsou výborné, hezké. Příprava našich družstev se určitě zvedne. Hlavně budeme na jednom místě my jako Baník, i jeho vedení. Na Městském stadionu sedíme v jedné místnosti, ten slavný Baník, který si spousta lidí bere do pusy. Na Bazalech máme kanceláře, takže se těšíme, až se do nich od prvního ledna přestěhujeme a budeme tady. To samo o sobě zvedne kvalitu klubu.

Ale i náklady.

Samozřejmě, což mi vadí, ale je to cena za tu kvalitu, kterou tady budeme mít.

Prozradíte, o kolik se náklady klubu návratem na Bazaly zvednou?

Těžko říct. Odhadem, co se týče nájmu kanceláří a části sportovišť, o tři miliony korun. Kolik nás budou stát energie, zatím nevíme.