Vácha se přiznal: Lituju, co jsem Lingrovi řekl. Za rasismus se omluvil i klub

„Klub vyjadřuje nulovou toleranci k jakýmkoli projevům rasismu. Velice nás mrzí, že se takové chování objevilo v jeho řadách,“ oznámil hradecký klub v pondělním prohlášení.

Výraz „cikán“ nahlásil do zápisu vedoucí slávistického mužstva Stanislav Vlček po utkání. Sudí na hřišti nic nezaznamenali. Na tiskové konferenci o tom nevěděl ani hlavní hradecký kouč David Horejš.

Vácha, slávistický odchovanec, který nejlepší část kariéry strávil ve Spartě a nastupoval i za národní mužstvo, nevhodné chování přiznal.

„Nedělní utkání se Slavií bylo emočně vypjaté. V jeho průběhu se vyskytla situace, kdy jsem se dostal do výměny názorů s Ondřejem Lingrem. S lítostí musím přiznat, že jsem ho nazval slovem, kterého nyní upřímně lituji,“ citoval Váchu hradecký web.

„Pronesl jsem ho ve velkých emocích, které jsem však měl ukočírovat. Po zápase jsem za Ondrou zašel ke kabině hostů, abych se mu osobně upřímně omluvil. Mou omluvu na místě přijal, podali jsme si ruce.“

„S Lukášem jsme si to po zápase vyříkali a jeho omluvu jsem přijal,“ reagoval slávista Lingr. „Tím je to za mnou a dál to nebudu řešit. Nechci, aby to bylo nadále téma a někdo byl trestaný.“

Na kauzu v neděli večer po utkání upozornil šéf slávistického klubu Jaroslav Tvrdík, na sociálních sítích se však nevyjádřil konkrétně. Co Slavii vadilo, zjistil server iDNES.cz až z neveřejné části zápisu o utkání.

Po hradecké omluvě Tvrdík druhý den napsal: „Emoce ke sportu patří. Rasismus ne. Uvědomění si toho je základem nejen k lepšímu prostředí v českém fotbale. Zároveň je lidské chybovat, a proto děkuji Lukáši Váchovi i hradeckému klubu, že se k tomu postavili čelem. Pro nás je tím záležitost uzavřená.“

Váchovo chování bude řešit disciplinární komise. Když se stal podobný případ v minulé sezoně druhé ligy, trenér Petr Rada z Dukly dostal trest na osm měsíců, odvolací komise mu ho snížila na tři měsíce.

Rada brněnského kolegu Tomáše Polácha nazval „Zoufalče cikánskej.“ Hájil se, že v tomhle případě šlo o nadávku, nikoli o rasismus. Podobná slova na svou obhajobu volí i Vácha.

Tenkrát však disciplinární komise zasedala v jiném složení než v letošním ročníku. Jejím novým šéfem je Jiří Matzner.

„Určitě nejsem rasista, daného slova jsem užil jako verbální urážky v reakci na slova, která byla mířena na naše hráče i na mě. Celá situace mě mrzí o to víc, že zakrývá skvělý výkon, který naši hráči podali,“ zdůraznil Vácha.

Čeká i řízení v rámci klubu.

„Lukáš Vácha je velký dříč, který žije fotbalem a pro náš klub odvádí spoustu dobré práce, které si velice vážíme. Bohužel se v emocích dopustil přešlapu, kterého sám lituje. Ondřeji Lingrovi se jménem celého klubu omlouvám a pevně věřím, že se podobné chování nebude v našich řadách opakovat. Nastalou situaci budeme interně řešit společně se sportovním ředitelem a hlavním trenérem,“ prohlásil generální manažer klubu Richard Jukl.