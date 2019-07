Odchod Deliho je mrzutý, o Ngadeua žhavý zájem není, tvrdí asistent Köstl

„My samozřejmě trh sledujeme průběžně. Pro nás jsou přestupy otevřené až do září, ale momentálně napínáme všechny síly k tomu, aby s námi Míša Ngadeu zůstal,“ řekl Jaroslav Köstl, asistent trenéra Slavie, po přípravném vítězství 6:0 nad Žižkovem.



Slávisté měli radost, protože viděli poprvé v akci rekordní posilu Nicolaeho Stancia. Ale zároveň smutnili, když po zápase zjistili, že Bruggy definitivně dotáhly příchod Simona Deliho.

Nahradíte ho?

Pro nás je to nepříjemný zásah, byť jsme se na něj připravovali třeba příchodem Davida Hovorky nebo dalšími kroky.

Ale odchodem jednoho ze zástupců kapitána jste oslabili.

To je pravda, to zastírat nemůžeme. I když pro nás je Simonův odchod mrzutá situace ani ne tak z fotbalového hlediska, jako spíš z toho lidského. On je skvělej kluk, skvělej hráč, rozhodl se pro změnu a my to respektujeme a přejeme mu. Zaslouží si to za to, co pro Slavii odvedl.

O to důležitější zřejmě bude, abyste v týmu udrželi Michaela Ngadeua, že? Také on má ve smlouvě výstupní doložku.

Ale žádný žhavý zájem o něj v tuto chvíli neevidujeme. Jsme s ním v kontaktu, s Kamerunem vypadli z Afrického poháru a momentálně je na dovolené.

Proto budete na startu sezony spoléhat na spolupráci stoperů Davida Hovorky a Ondřeje Kúdely?

Připravovali jsme je na to už od začátku přípravy, protože kromě Ngadeua měl na Africký pohár odcestovat i Deli, byť se do konečné nominace nakonec nevešel. Každopádně jsme ani s jedním z nich nepočítali nejméně do srpna a David s Ondrou na to byli nachystaní.

Kolik otazníků v základní sestavě vlastně pět dnů před prvním ligovým zápasem ještě máte?

Každý přípravný zápas vám pomůže, ukáže vám aktuální nastavení týmu. Proti Žižkovu bylo vidět, že hráči mají už trochu lehčí nohy, ten zápas jsme, když to řeknu na rovinu, sehráli místo tréninku. Ligu nám dali na pondělí, takže jsme všechno dohodli na poslední chvíli. Děkujeme Žižkovu, že nám vyšli vstříc.

A co ty otazníky?

Je jich víc, třeba v útoku bude záležet i na tom, jak bude Júsuf připravený po kondiční stránce. O Van Burenovi všichni víme, že je to fantastický žolík, ale že když zápasy rozbíhal, mnohdy to nebylo tak dobré. Samozřejmě bude záležet i na typologii soupeře, teď se důkladně připravíme na Zlín, zvážíme všechny varianty a uvidíme.