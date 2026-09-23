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Asistent Saňák opouští Zbrojovku, chce načerpat síly. Nahradí ho Červenka

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  10:12

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Asistenti Jiří Saňák (vpravo) a Jan Baránek zaskočili při premiéře nového realizačního týmu fotbalistů Zbrojovky Brno za hlavního trenéra Martina Svědíka. (16. dubna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V realizačním týmu fotbalové Zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy, osmačtyřicetiletý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po třech letech na lavičce Zlína.

Saňák byl po boku trenéra Martina Svědíka u postupu Brňanů do nejvyšší soutěže, v klubu působil od dubna 2025. Rozvázání smlouvy vysvětlil tím, že se rozhodl načerpat energii. „Po více než dvaceti letech v profesionálním fotbale cítím, že nastal vhodný okamžik na krátké zastavení, získání potřebného odstupu a zamyšlení nad další profesní etapou,“ konstatoval Saňák, bývalý kouč Olomouce a Pardubic či asistent u mládežnických reprezentačních výběrů.

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Náhradu za něj našel ambiciózní klub, který po postupu mezi elitu drží po devíti prvoligových kolech šesté místo v tabulce, v Červenkovi. Padesátiletý kouč získal nové angažmá dva týdny po odvolání ve Zlíně. „Chtěl jsem se co nejrychleji vrátit k fotbalu, a to i přesto, že teď v trochu jiné roli. Osm let jsem působil jako hlavní trenér, teď mě čeká role asistenta. Nabídka mě oslovila, v klubu jsou lidé, kteří mají obrovskou chuť posouvat Zbrojovku dál,“ konstatoval bývalý trenér Kroměříže v třetí a druhé lize.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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