Asistent Saňák opouští Zbrojovku, chce načerpat síly. Nahradí ho Červenka

Saňák byl po boku trenéra Martina Svědíka u postupu Brňanů do nejvyšší soutěže, v klubu působil od dubna 2025. Rozvázání smlouvy vysvětlil tím, že se rozhodl načerpat energii. „Po více než dvaceti letech v profesionálním fotbale cítím, že nastal vhodný okamžik na krátké zastavení, získání potřebného odstupu a zamyšlení nad další profesní etapou,“ konstatoval Saňák, bývalý kouč Olomouce a Pardubic či asistent u mládežnických reprezentačních výběrů.
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Náhradu za něj našel ambiciózní klub, který po postupu mezi elitu drží po devíti prvoligových kolech šesté místo v tabulce, v Červenkovi. Padesátiletý kouč získal nové angažmá dva týdny po odvolání ve Zlíně. „Chtěl jsem se co nejrychleji vrátit k fotbalu, a to i přesto, že teď v trochu jiné roli. Osm let jsem působil jako hlavní trenér, teď mě čeká role asistenta. Nabídka mě oslovila, v klubu jsou lidé, kteří mají obrovskou chuť posouvat Zbrojovku dál,“ konstatoval bývalý trenér Kroměříže v třetí a druhé lize.