Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Jednání Řeháka bylo vidět a slyšet ve vysílání televize Oneplay, která slávistickou děkovačku po utkání svou kamerou zabrala. Jako první na to upozornil Deník.cz.
„Klub si tento incident vyřeší v rámci interního disciplinárního řízení,“ vzkázala Slavia pro server denik.cz.
Řehák svým chováním mohl porušit disciplinární řád. Pokud ano, jeho čin by šel klasifikovat podle paragrafu 44 jako „pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování“. Otázkou je, jestli s ním komise řízení zahájí.
A co zase ten primitivni Rehak? pic.twitter.com/NHusgaqm4m— jakub horsky (@jhorsky77) October 5, 2025
Pokud by o tom na čtvrtečním jednání rozhodla, hrozí jednomu z asistentů Jindřicha Trpišovského zákaz činnosti až na několik týdnů, výkon fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitá pokuta až ve výši několika desítek tisíc korun.
Disciplinárka toto skandování z úst slávistů už v minulosti řešila. V listopadu 2006 při děkovačce minimálně tři hráči dvakrát po sobě zakřičeli: „Smrt Spartě!“
Šlo o útočníky Stanislava Vlčka s Pavlem Fořtem a obránce Radka Dosoudila. Sice žádný trest nedostali, ale museli se Spartě písemně omluvit
|
Smrt Spartě! řvali fotbalisté ze Slavie
O tři roky později pózoval se šálou s tímto nápisem obránce Marek Suchý, před lednovým odchodem do Spartaku Moskva se tak loučil s fanoušky. Sparta hráče vyzvala k veřejné omluvě.
V září 2017 po pohárovém utkání s Třincem vstoupil mezi fanoušky slávistický záložník Miroslav Stoch, aby tradiční děkovačku do megafonu předříkal.
Slovenský fotbalista její slova neznal, a tak mu jeden z členů kotle našeptával. I tehdy zaznělo spojení „smrt Spartě“. Disciplinární komise mu vyměřila pokutu čtyřicet tisíc korun, Slavia musela zaplatit ještě o deset tisíc korun víc.
|
Za „smrt Spartě“ padly pokuty. Stoch platí 40 tisíc, Slavia 50 tisíc
Řehák jako člen realizačního týmu Slavie disciplinárnímu řízení už v minulosti čelil.
Před dvěma lety po derby v Edenu vběhl na trávník během šarvátky mezi hráči, do které se nezapojil. Dostal trest na dva zápasy a pokutu čtyřicet tisíc korun.
V únoru 2022 obdržel Řehák stejný trest za urážku tehdy plzeňského záložníka Jhona Mosquery.
Co říká Disciplinární řád FAČR
Paragraf 44 – Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování
1. Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.
2. V případě vyhrožování nebo posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až šest měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.
3. Kdo se dopustí jednání podle odst. 1 nebo 2 v souvislosti s utkáním na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích nebo jinou obdobnou formou, a to bez ohledu na to, zda byl nebo měl či mohl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až osm týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.