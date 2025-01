Sigma dál loví v Pobaltí. Po Estoncovi přišel reprezentant Litvy Dolžnikov

„Artur je litevský reprezentant, který pravidelně nastupoval do zápasů v Lize národů. Měl by nám pomoct zvýšit nebezpečnost na krajích hřiště, trenérům se líbil. Jednání nebyla snadná, neboť měl ve svém klubu ještě na rok smlouvu. Nakonec se nám ho podařilo přivést a věříme, že se mu bude u nás dařit,“ řekl klubovému webu sportovní manažer prvoligového celku Ladislav Minář.

Dolžnikov přestoupil z litevského klubu Kauno Žalgiris a půjde o jeho první zahraniční angažmá. V minulém ročníku nejvyšší litevské soutěže odehrál 35 zápasů, vstřelil čtyři góly, na dalších šest přihrál. Jeho tým skončil třetí, načež vypadl v předkole Konferenční ligy.

Olomoucký novic celkem v litevské lize odehrál přes sto zápasů, v nichž stihl dvanáct gólů a šestnáct asistencí. Za národní tým Litvy nastoupil do patnácti zápasů a jednou se prosadil.

„Jsem šťastný, že můžu být v takovém klubu, jako je Sigma. Už se moc těším, až se zapojím do tréninků a do zápasů s novými spoluhráči. Bude to tady pro mě nová zkušenost, poprvé budu hrát v zahraničí. Mým cílem je ale vždycky vyhrát každý zápas a na tom nic nebudu měnit,“ uvedl Dolžnikov.

Úsměvné je, že Sigma má momentálně v kádru hráče ze všech pobaltských lig – Dolžnikov kopal nejvyšší soutěž v Litvě, druhá zimní akvizice Vladislav Kreida vyhrál estonský titul a nigerijský útočník Yunusa Muritala vystřídal před Sigmou dva kluby v lotyšské lize.

Olomouc v zimním přestupovém období přivedla už tři posily. Kromě Kreidy a Dolžnikova zlákala bývalého českého reprezentanta Jana Sýkoru a podle trenéra Janotky nadále hledá posílení na pozici hrotového útočníka. Ani to navíc nemusí znamenat konec aktivity Olomoučanů na přestupovém trhu.