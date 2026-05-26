Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

  9:59
Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout Slovácku,“ ocenil jeho kvalitu. Po víkendu je jasné, že se mu přání nesplnilo.
Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou. | foto: SK Artis Brno / zonerama

A Nádvorník tak musí ve středu vsadit na zkušenosti brněnského týmu i ty své. S baráží jich nemá zrovna málo.

V roce 2019 vystavil s Příbramí postupovou stopku Zbrojovce, před dvěma lety mu s Táborskem chyběl gól, aby poslali České Budějovice o soutěž níž. „Vedl jsem v baráži prvoligový i druholigový tým. Kdo si to nezažil, tak netuší, jaký je to tlak. Beru to jako výhodu,“ líčí třiapadesátiletý trenér.

Slovácko do minisérie vstupuje v roli jasného favorita, a to i přes fakt, že mu bude chybět nejzkušenější hráč Milan Petržela. Dvaačtyřicetiletý křídelník byl údajně vyloučen z kádru kvůli špatnému vlivu na kabinu. Každopádně od zavedení baráže v sezoně 2018/2019 žádný druholigový klub nedokázal do nejvyšší soutěže proklouznout.

„Historie nelže. Výhodou prvoligových mančaftů je, že týden co týden hrají těžké zápasy před plnými stadiony, stojí proti Spartě či Slavii. Role favorita je na straně Slovácka, ale sezonu od sezony to kluby z první ligy mají v baráži těžší, loni Dukla musela jít až do penalt. Hodláme překvapit,“ podotýká Nádvorník.

„Hráči chtějí zažívat takhle velké zápasy, ale v baráži na nich leží velký tlak, který trošku svazuje nohy. Věřím, že díky svým zkušenostem jsem schopný mužstvo připravit tak, abychom hráli s lehkostí a byli v obou zápasech Slovácku co nejvyrovnanějším soupeřem. Pokusíme se jako první mančaft z druhé nejvyšší soutěže uspět,“ burcuje.

Koučova slova potvrzuje i třiadvacetiletý brankář Jiří Borek, který do Artisu zamířil v zimě právě ze Slovácka. „Tlak je v každém zápase, tady asi o něco větší. Hráči na naší úrovni by si s tím ale měli umět poradit. Někomu tlak vyhovuje, třeba já jsem ten případ,“ věří bývalý mládežnický reprezentant.

Taktický boj bez krásy

Slovácko se od příchodu kouče Romana Skuhravého výrazně zvedlo. Nicméně podle obou trenérů se v baráži na předchozí výkony spoléhat nedá. „Ta se nehraje na krásu, ale na postup. Většinou to bývá taktický boj. Když se podíváte na výsledky z posledních let, nikdo nevyhrál výrazným rozdílem, vždy se kluby tahaly do poslední minuty. Myslím, že to bude z obou stran hodně svázané, musíme být připraveni herně i mentálně,“ přemítá Nádvorník.

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Největší zbraní týmu z Uherského Hradiště je středová řada. Naopak Artis má v této oblasti dlouhodobě problémy s pohyblivostí a variabilitou. „Záloha Slovácka je obrovsky silná. Nastupují tam zkušení hráči, kteří jsou silní na balonu, mají dobrý pohyb. Trojice Tetour, Havlík a Trávník, v rotaci vypomáhá Kostadinov. Je trošku specifické, jak se na trávníku prolínají, většina mančaftů s nimi má problémy,“ upozorňuje brněnský kouč.

Právě Michala Trávníka vyzdvihuje i Borek. „Musíme si dát pozor na jeho střely – když vám to vypálí z dálky pod víko, je těžké s tím něco dělat,“ varuje před bývalým spoluhráčem gólman, který ale neví, zda do baráže vůbec zasáhne.

V průběhu jarní části sezony se na postu brankáře pravidelně střídá se zkušeným Tomášem Holým. „Jsem připravený. Rozhodnutí je na trenérovi. Pro mě by to bylo speciální, ale nechám to na něm,“ popisuje Borek. „Máme tam varianty, uvidíme,“ nechce prozrazovat Nádvorník.

Zajímavým prvkem Slovácka je i fakt, že nastupuje prakticky bez hrotového útočníka. Nejčastěji se tam objevují Adonija Ouanda s Janem Suchanem, kteří jsou ale spíše záložníci, respektive křídelníci. „Ve druhé lize jsme se s tím moc nesetkávali. Musíme na to nějak zareagovat, ale věřím, že si s tím poradíme. Třeba Ouanda je extrémně rychlý, je potřeba ho pohlídat, aby neměl šanci se ani rozběhnout,“ má jasno Borek.

Slovácku se postaví „ligáči“

Velkou zbraní Artisu mohou být prvoligové zkušenosti většiny kádru. Hned 18 hráčů z 26členné soupisky odkopalo alespoň jeden zápas v nejvyšší soutěži. Lídrem je Jan Navrátil se 407 starty, kterého doplňují Jakub Fulnek, Vukadin Vukadinovič a Radim Breite s více hráčů než dvěma, v případě Breiteho třemi stovkami utkání.

„Jejich zkušenosti by nám teď měly pomoct. Přišli do kádru a první úkol jsme splnili – jsme v baráži. Teď před námi stojí ten druhý. V těžkých zápasech by se měla ukázat jejich kvalita i mentální síla, věřím, že díky tomu budeme mít na víc. Hlavně ale musíme být kompaktní a pracovat jako jeden tým, je nutné odehrát duely na hranici svých možností,“ zdůrazňuje Nádvorník.

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Jak on, tak i Skuhravý jsou známí tím, že svým hráčům dokážou výrazně pomoct a připravit taktiku na míru soupeři a nachytat ho. Tentokrát se s kvalitní magií musí vytasit především brněnský kouč. „S Romanem (Skuhravým) se známe dobře, stáli jsme proti sobě už několikrát. Chystáme se na jeho styl. Víme, jaké posty má Slovácko zdvojené, jaké jsou přednosti jednotlivých hráčů na různých pozicích. Věřím, že trefíme jeho sestavu a budeme na něho dobře připraveni,“ uzavírá před soubojem, jehož první díl startuje v Brně ve středu od 18 hodin.

Spojení Zbyněk Zbořil a baráž o postup do první fotbalové ligy se stává každoročním evergreenem. Bývalý sportovní ředitel Vyškova, který aktuálně působí ve vedení Artisu Brno, má s tímto typem nadstavby bohaté zkušenosti. Bohužel jen ty negativní – třikrát neuspěl. A teď přichází další pokus. „Ani jedna možnost mi zatím nevyšla, doufám, že tato baráž bude jiná. Skoro si říkám, že se musím na tenhle týden někam zavřít,“ směje se Zbořil.

Oproti předchozím ročníkům s Vyškovem je ale podle jeho slov Artis daleko připravenější. „Jsme o tom stoprocentně přesvědčeni, ale v baráži rozhodují detaily. Ligové kluby do ní přicházejí po mnohem těžších zápasech a náročnější přípravě v průběhu celého roku. Navíc se na to musí připravit kádr. Loni se ve Vyškově v zimě skládal vyloženě na dva barážové zápasy a myslím si, že i tady to směřovalo právě k těmto dvěma utkáním. Zbrojovka si celý rok jela svoji soutěž, stejně jako loni Zlín,“ přemítá dvaapadesátiletý člen sportovního úseku Artisu.

Vyškov se do nejvyššího patra české fotbalové pyramidy nedostal těsně třikrát po sobě – před třemi lety nestačil na Zlín, rok nato podlehl Karviné a loni s pražskou Duklou došli Jihomoravané až do penalt, kdy klíčovou desítku neproměnil nizozemský útočník Olaf Kok, momentálně působící ve třetí nizozemské lize.

Zbyněk Zbořil (vlevo) ještě v době, co působil jako sportovní manažer Vyškova, a majitel Kingsley Pungong.

„Narazili jsme do zdi. Ale tak daleko jsme byli jen díky morálnímu charakteru hráčů, který byl fantastický. Artis deklaroval ambice od začátku – musíme se pokusit o postup už v první sezoně. Teď jsme před play off a je to jednoduché: celý rok jsme hráli v podstatě o nic a rozhoduje poslední týden. Ten musíme zvládnout,“ porovnává Zbořil.

Klíčová může být i jiná sportovní koncepce. „Ve Vyškově jsme měli jasně stanovená pravidla pro stavbu kádru a parametry na jednotlivé pozice. V Artisu spolupráci s organizací Blue Crow využíváme primárně na doplnění týmu. Chtěli jsme vyhrát soutěž se zkušenými hráči. A právě přichází jejich role, aby zvládli kabinu a tlak. Ten je jednoznačně větší na soupeře – viděli jsme Karvinou nebo Duklu v křeči a myslím, že ani pro Slovácko to nebude jednoduchá situace,“ uzavírá Zbořil.

