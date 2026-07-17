Artis lovil v Super Nově, dvě defenzivní posily si vyhlédl v pražské Slavii

Sylla odehrál v lotyšské lize pouze 103 minut. Po stejné trase z týmu Super Nova přišel do Artisu loni i senegalský levý bek Hamidou Kanté, jehož na začátku roku odkoupila Slavia.
„Vynikající pohyb a driblink. Šikula. Uvidíme, jak se srovná s tempem naší nejvyšší soutěže,“ uvedl k Syllovi trenér Roman Nádvorník.
Pravděpodobně na půlroční hostování ze Slavie by měl dorazit Francouz Glossoa, jenž přestoupil do týmu českých šampionů v červnu z druholigového Pau. Další obránce a liberijský reprezentant Fully strávil jaro v Teplicích.
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Konkurence na kraj obrany. Slavia vítá francouzského mladíka Glossou z Pau FC
Artis využil nabídku Ligové fotbalové asociace a v nejvyšší soutěži nahradil vyloučenou Karvinou. Premiéra ho čeká 27. července doma proti Mladé Boleslavi.