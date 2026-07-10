Trenér Roman Nádvorník se sportovním manažerem Zbyňkem Zbořilem chystali tým pro druhou ligu a hledali pro ni nadstandardní hráče. Stačí to ale na tuzemskou elitu? MF DNES s extrenérem Zbrojovky Brno i Artisu Miloslavem Machálkem rozebrala po jednotlivých řadách, kde je potřeba zabrat.
„Fotbal je o tom, jaký máte čich. A ten v Artisu cítím. Není to jen o výběru hráčů, nejtěžší přechod je v nastavení hlavy. Vštípení důvěry. Ligoví fotbalisté nejsou zázrační, nováčkové musí ale pochopit, že prvoligisté jejich případná zaváhání potrestají. Nemám ale obavy, že by Artis z nezkušenosti prohrál každý ligový zápas,“ hlásí Machálek.
Brankáři dorazí jistota z Olomouce?
Nádvorník i nový kouč brankářů Martin Vaniak opakovaně potvrdili, že klub mezi tyče přivede novou tvář. Přípravu totiž zatím absolvuje dvojice Jiří Borek a osmnáctiletý Richard Kašík.
Zatímco talent především sbírá zkušenosti s dospělým fotbalem, Borek už má za sebou prvoligové starty ve Slovácku. Klub naopak opustil Tomáš Holý.
Podle informací MF DNES je Artis blízko k posile z Olomouce. Na soustředění Sigma odcestovala bez bývalého reprezentačního brankáře do 21 let Tadeáše Stoppena, jenž po prohraném souboji s Janem Koutným o první volbu hledá větší herní vytížení. Mezi oběma moravskými kluby probíhají jednání o formě transferu, Stoppen se zapojí do přípravy Artisu.
„Musíte mít opravdu silnou jedničku v bráně. To jsou věci, které si v Artisu velmi dobře uvědomují, a myslím, že na tom usilovně pracují,“ podotýká Machálek. Právě Stoppen platil za jednu z největších nadějí ročníku 2003 a definici silného gólmana by splnit měl. Artis touží po jeho výšce i hře nohou.
Obrana: vlevo přetlak, vpravo nouze
Klub už zkraje července přivedl nejcennější letní posilu podle odhadované tržní hodnoty. Jedenadvacetiletý Srb Danijel Kolarič ze Spartaku Subotica má být investicí nejen pro nadcházející sezonu, ale i do budoucna. Fotbalový server Transfermarkt jeho hodnotu odhaduje na více než 17 milionů korun.
„Leváků v kádru zase tolik nemáme, natož vzadu. Takoví hráči jsou velmi cenní. Danijel je už ostřílený mužským fotbalem v Srbsku v nejvyšší soutěži a věřím, že nám kromě defenzivy a vzdušných soubojů pomůže i při výstavbě hry svojí levačkou,“ vysvětluje Nádvorník.
Kolarič by měl vytvořit novou stoperskou dvojici s čahounem Davidem Šimkem, který přišel z Pardubic. Mentorem a případnou alternativou zůstává dlouholetý kapitán Michal Jeřábek. Stoper mládežnické reprezentace Ondřej Čoudek se kvůli zranění zapojí nejdříve v půli sezony. Alternativou je také zkušený Dominik Plechatý, jenž má za sebou řadu prvoligových sezon s Libercem, a to i v roli kapitána.
Právě jeho ale trenéři v závěru minulého ročníku často využívali na pravém kraji obrany, kde má Artis dlouhodobě největší personální problém. Na soupisce figuruje jako typický pravý bek pouze Štěpán Harazim, ani jeho však kouč Nádvorník v přípravě nevyužívá na typické pozici a několikrát nastoupil vlevo. Pravá strana je tak aktuálně nejpalčivější otázkou.
Levý kraj naopak rozšířil třicetiletý Dominik Preisler. Umí nastoupit na více postech, neměl by však patřit mezi stavební kameny nové defenzivy a to stejné se dá říct o levém univerzálovi Jakubu Fulnekovi.
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„Je vidět, že jdou v obraně do výšky. Šimek, Kolarič, Preisler... Nechme se překvapit, jak jim to sedne,“ prohodí trenérský bard.
Ve hře je prý také hostování nejdražšího přestupu z Artisu směrem ven – levý bek Hamidou Kanté ve Slavii Praha nemá herní vytížení.
Záloha: myslivec v kádru, kouzelníci nepřijdou
Na post defenzivního záložníka přišel ze Žižkova Adam Petrák, jeho životopis však prvoligovou zkušenost neobsahuje. Brněnský klub se tak dál rozhlíží po výraznější posile. Podle informací MF DNES pokračují jednání o Cletusi Nombilovi. Zlín si však podle zákulisních informací cení ghanského záložníka asi na 20 milionů a Artis nechce na takové podmínky přistoupit.
Alternativou zůstávají Jan Sedlák nebo Daniel Samek. Otázkou však je, zda by oba dokázali dlouhodobě obstát v tempu nejvyšší soutěže.
Jistotu naopak představuje Martin Pospíšil. „To je velký myslivec,“ vytáhne jazykovou hříčku Machálek. Pospíšil však bezpochyby prvoligové fotbalové myšlení má. Právě kolem kreativního záložníka se bude hra Artisu stavět. Přirozenější je pro něj role osmičky, odkud může určovat tempo hry i podporovat ofenzivu. Varianta s jeho posunem o stupínek níž připadala v úvahu pouze v případě, že by se Brňanům podařilo přivést Václava Pilaře. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentant však odešel do Bohemians. Artis s ním nedokázal najít řeč.
Brňané se zajímali také o Lukáše Vorlického. Extrémně talentovaný záložník, který zářil na hostování ve Zbrojovce, nabídku také z důvodu rivality mezi kluby odmítl a podle všeho zamíří do Slovácka.
Ve hře tak reálně zůstává nizozemský ofenzivní záložník Sacha Komljenovic, který naposledy hostoval z Baníku Ostrava ve slovinské lize. Jednou z interních variant může být Issa Fomba, jenž zvládá hrát oběma nohama a dokáže nastoupit i pod hrotem. Také v jeho případě zůstává otázkou, jak rychle si zvykne na tempo první ligy.
Právě změnu herního projevu považuje Machálek za nejdůležitější. „Největší problém Artisu byla slabá běhavost. Malá nabídka, chybějící náběhové prvky hry. Přitom typologicky ty hráče měli, ale došlo ke změně trenéra a každý má jinou filozofii hry,“ hodnotí.
Nezapomíná ani na zimní posily záložní řady, jež však na jaře schytaly za marné výkony spíše kritiku. „Radim Breite i Honza Navrátil jsou pořád velice zkušení hráči. Když budou dobře nastavení, mají mužstvu co dát. Liga je o zkušenostech, ale zároveň o pohybu, agresivitě a poctivosti,“ analyzuje Machálek.
Útok: nejlepší střelec nestačí, hledá se devítka
Přestože dres Artisu obléká nejlepší střelec uplynulého ročníku druhé ligy Quadri Adediran, ofenzivní řadu v Artisu neberou za vyřešenou. Brněnský klub už přivedl ze Zlína senegalského útočníka El Hadjiho Malicka Ndiayeho a z Opavy také Papalelého – vytouženou posilu na levé křídlo. Nadále však jedná o příchodu slovenského hrotového útočníka Lukáše Letenaye z Liberce i o dalším hrotu Kahuanu Viníciusovi z Karviné.
V současné chvíli by měl být první volbou na hrotu Ndiaye. Také on nicméně přichází z druhé ligy a není vůbec jisté, jak rychle se dokáže přizpůsobit výrazně vyššímu tempu nejvyšší soutěže.
„Každý hráč potřebuje adaptaci na nové prostředí. Naše liga je neskutečně agresivní a běhavá. Útočníci to nemají vůbec lehké,“ upozorňuje Machálek. „Papalelé například prvoligový potenciál má. Je potřeba ho ale probudit. Je otázka, jestli mu to, co mu dovolili ve druhé lize, dovolí i ligoví obránci,“ varuje.
Papalelé by měl obsadit levou stranu ofenzivy, zatímco na pravém křídle může dostat větší prostor zmiňovaný Fomba, první ligové minuty nejspíš nasbírá i Daniel Švancara. Vukadin Vukadinovič pak na pravém křídle odehrál v české nejvyšší soutěži 245 zápasů. Ofenzivnější roli umí obstarat i záložník Navrátil s víc než čtyřmi stovkami prvoligových duelů v nohou.
Velkou otázkou zůstává také role produktivního Adedirana. Přestože druholigový kanonýr prokázal výborný instinkt v zakončení, typologicky nejde o klasického vysokého hrotového útočníka. Mnohem více by mu mohla vyhovovat role pod vysunutou devítkou, odkud by mohl těžit ze sklepnutých míčů a využívat své dynamiky.
Hrotovou úlohu měl původně plnit zkušený Jean-David Beauguel. „Ten dostal deadline. Pokud se brzy neuzdraví, rozloučíme se. Štvalo nás a frustrovalo, že se za celé jaro nedostal kvůli svalovému zranění na hřiště. V zimní přípravě přitom vypadal fantasticky. Pozici útočníka musíme řešit,“ uvedl generální ředitel klubu Petr Kuba.