Kašík pozdě vykopl a Zlín z rohu vyrovnal. Artis doplatil na pravidlo proti zdržování

Kašík držel krátce před koncem poločasu míč v rukou po zkrocení nákopu z pravé strany a rozhodčí mu počítal posledních pět sekund. Jenže když se opřel do dlouhého výkopu, ozvala se píšťalka. Sudí Vojtěch Opočenský nařídil roh.
A právě z něj Zlín těsně před přestávkou vyrovnal na 2:2. Šlo o první gól po takovém odpočítání a následném rohu v nejvyšší české soutěži.
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Pro domácí to byla o to nepříjemnější chvíle, že předtím dokázali otočit nepříznivý vývoj a dostali se do vedení. Místo odchodu do kabin s náskokem ale přišla kuriózní situace, která vrátila Zlín do zápasu. Trenér Roman Nádvorník přesto odmítl svalovat odpovědnost pouze na mladého brankáře.
„Kašík tam sice udělal malou chybu, ale byl z toho roh. A ten roh my musíme uhrát. Na něj jsme se týden připravovali, ten musíme zvládnout,“ zdůraznil Nádvorník. Tušil, že proti fyzicky disponovanému soupeři bude jejich bránění složité, a chtěl se podobným situacím pokud možno vyhnout.
„Věděli jsme, že soupeř bude vyšší než my a že je složité hráče nabírat. Musíme dělat co nejméně standardních situací a co nejméně rohů. Bohužel jsme dostali dva hloupé góly právě po standardkách,“ litoval trenér.
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Kašíka se naopak zastal. Osmnáctiletý brankář mužstvo v posledních zápasech výrazně podržel a ani proti Zlínu nezklamal. Nádvorník připomněl, že od jeho nástupu do branky Artis pravidelně boduje a mladý gólman si zaslouží uznání i za další zákroky v utkání.
„Zase nás podržel. Byl jistý, střely, které na něj šly, bez problémů pochytal a chodil ven z brány na vysoké centry,“ ocenil trenér.
K samotnému odpočítávání dodal, že si Kašík zřejmě nevšiml, jak se čas blíží ke konci. Brankář měl po utkání zároveň pocit, že rozhodčí zapískal předčasně. Od chvíle, kdy vstal a vzal míč do rukou, uplynulo asi dvacet sekund.
Podobně situaci vnímal také obránce Štěpán Harazim. „Nevyčítali jsme mu nic, to je situace o sekundě. A druhá věc je, že to není přece gól, ale standardka, kterou musíme uhlídat. Musím tam Kratochvíla pokrýt,“ vysvětlil bek.
Zlínský trenér Pavel Hoftych ocenil, že jeho hráči nezvyklou příležitost dokázali využít. Sám přitom v první chvíli přesně nevěděl, jaký trest bude následovat. „Přemýšlel jsem, co vůbec následuje. Přesně jsem nevěděl, jestli je to trestný kop, nebo rohový kop. Říkal jsem si, že nejlepší by byla penalta, ale ta to nebyla,“ popsal své bezprostřední rozpaky kvůli stále nepříliš zažitému pravidlu.
Také on se Kašíka zastal. „Klobouk dolů před ním. Viděl jsem jeho zákroky v Teplicích a také nyní měl spoustu zajímavých řešení a situací. Určitě se z toho poučí,“ dodal Hoftych. Odmítl také, že by Zlín dostal vyrovnání úplně zadarmo.
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Pro Artis však nešlo jen o nešťastnou kuriozitu. Nádvorník přiznal, že jeho mužstvu nechutnala role favorita. Proti Zlínu hrálo o důležité body a chtělo si udržet soupeře v tabulce daleko za sebou.
„Prvních dvacet až pětadvacet minut nám to hodně svazovalo nohy. Byli jsme bojácní a výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali,“ přiznal kouč. Po přestávce už podle něj Artis soupeře příliš nepouštěl do šancí, sám ale nedokázal proměnit dvě dobré příležitosti.
Remízu proto nakonec označil za spravedlivou, přestože ztracené vedení mrzelo o to víc, že konkurenti v tabulce rovněž prohráli. „Když už jsme ten zápas otočili, necháme si dát hloupý gól do kabiny. To nás malinko srazilo,“ dodal Nádvorník.