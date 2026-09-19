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Chance Liga 2026/2027

Čtyři body za týden jsou pozitivní impuls, těšil se Nádvorník z remízy s Libercem

Jiří Černý
  19:52

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Kouč brněnského Artisu Roman Nádvorník povzbuzuje své svěřence v derby se Zbrojovkou (12. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Premiérový prvoligový bod z domácí půdy vybojoval brněnský Artis proti libereckým fotbalistům. Trenér Roman Nádvorník ocenil zlepšený výkon mužstva, defenzivní práci i nulu vzadu. Nováček soutěže při bezbrankové remíze s průběžně druhým týmem tabulky ukázal, že posilování do posledního momentu přestupového období může vést k stabilizaci výsledků. Artis měl k brankám totiž zřejmě blíže.

Jak hodnotíte první domácí prvoligový bod?
Věděli jsme, že Liberec je velmi těžký soupeř. Vede ligovou tabulku soubojovosti a je druhý v dlouhých míčích za obranu. Má nebezpečné hráče, jako jsou Faye nebo Kušej, takže jsme se na to připravovali. Chtěli jsme hrát v nižším bloku a osobní obranu. Míša Jeřábek měl na starosti Kušeje, Boháč Faye a Labík se posunul výš. Myslím, že jsme velmi dobře zachytávali náběhy za obranu, až na asi pětiminutovku v prvním poločase. Naším cílem bylo odehrát zápas s nulou. Poprvé se k nám také přiklonil VAR, když rozhodl o ofsajdu, který byl o 16 centimetrů. Stejná hodnota byla před týdnem proti nám. Chtěli jsme být ale nebezpečnější a lépe řešit brejkové situace. Ve druhém poločase jsme zlepšili kombinační hru, měli jsme větší držení míče než Liberec a dvě nedohrané gólové šance. Kdybychom měli více štěstí, mohli jsme vyhrát, ale remíza 0:0 podle mě odpovídá průběhu utkání.

Je pro vás získaný bod určitým malým vítězstvím?
Je to pro nás úplně nové mužstvo a jdeme krok za krokem. Konečně jsme měli celý týden všechny hráče pohromadě. Vyhráli jsme pohár a získali bod, takže máme za týden čtyři body. To je pozitivní impuls. Myslím, že naše hra dozadu i dopředu měla ligové parametry. Mám radost z toho, že jsme udrželi nulu. Druhé poločasy máme obecně lepší než první a podle statistik jsme byli i dnes ve druhé půli lepším mužstvem.

Proč jste o poločase stáhl Latyra?
Adediran není v současné době připravený na devadesát minut. Chtěli jsme první poločas využít Latyra, který měl presovat a chodit do soubojů. Adedirana jsme plánovali poslat na hřiště kolem šedesáté minuty, kdy už by byla obrana soupeře unavenější. Latyr ale dostal žlutou kartu a vzhledem k tomu, že Liberec je velmi soubojové mužstvo, jsme se báli, aby nedostal druhou. Proto jsme se rozhodli pro střídání už o poločase.

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Jak jste byl spokojený s defenzivní prací mužstva?
Musím pochválit celé mužstvo. Všichni zodpovědně pracovali dopředu i dozadu a vzájemně se zastupovali. Oproti minulým zápasům jsme dobře dostupovali soupeře. Až na dvě nebo tři situace jsme soupeře s míčem dostávali pod tlak a neměl čas něco vymýšlet. Není to jen o jednotlivcích, ale o celém týmu. Velkým plusem je také forma Kašíka. Vyzařuje z něj jistota a hodně nám pomáhá. Hráčům se pak hraje mnohem lépe.

Posila ze Slavie Praha Sanyang dnes dostal větší prostor. Může se jeho pozice v týmu změnit?
Uvidíme. Máme některé tyto hráče teprve týden. Těšíme se na reprezentační pauzu, kdy budeme mít mužstvo více pohromadě a budeme s ním pracovat. Čeká nás přátelský zápas s Trenčínem, což je kvalitní slovenský ligový tým. Největším problémem je naše defenziva a na té musíme zapracovat. Věřím, že to dáme dohromady a hráči o sobě budou vědět víc. Někteří znovu odjedou na reprezentaci, což není ideální, ale jádro mužstva bude pohromadě. Po pauze nás čekají soupeři, kteří jsou kolem nás, a potřebujeme stoprocentně bodovat.

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Jak se díváte na odchod Jeana-Davida Beauguela do Plzně?
Nechci se k němu vyjadřovat. Byl u nás rok a z těch dvanácti měsíců byl jedenáct měsíců zraněný. Čekali jsme, že nám pomůže, ale pokaždé, když měl nastoupit, byl zraněný. Artis se vydal jinou cestou.

Překvapilo vás, že po něm sáhla Plzeň jako po cizinci?
Je to politika Plzně a já se k tomu nechci vyjadřovat. Asi s ním mají nějaké záměry. My už jsme je neměli, proto jsme spolupráci ukončili.

Mladý brankář Richard Kašík v posledních zápasech výrazně podržel mužstvo. Je nyní jasnou jedničkou?
Jak už jsem říkal, předchozí dva zápasy odchytal excelentně. Teď odjíždí s národním týmem do Portugalska, kde by měl mít první reprezentační starty za dvacítku. Uvidíme, v jakém stavu se vrátí a jak si to všechno zpracuje v hlavě. Jeho vzestup je velmi rychlý a musí to ustát.

Jak vnímáte rostoucí konkurenci v kádru?
Konkurence je zdravá. Výrazně se zvýšila především ve středu hřiště a na křídlech. Hráče posouvá. Nemohou nic vypustit, protože za nimi čeká další vlčák, který je připravený nastoupit. Široký a kvalitní kádr nám umožňuje dobře střídat. Po střídání kvalita neklesá, drží se, nebo se dokonce zlepší, což je dobře.

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Jak jste byl spokojený s výkonem kapitána Michala Jeřábka, který nastoupil poprvé v základní sestavě?
Je to prakticky debutant. Na Slovácku odehrál minutu nebo dvě a dnes byl poprvé v základu. Zná svou roli a ví, co od něj trenérský štáb očekává. Měl hrát osobní obranu na Kušeje. V prvních zhruba deseti minutách měl dvě jednoduché ztráty, protože si zvykal na rychlost zápasu. Liga je o parník rychlejší než jiné zápasy, zvlášť proti takto kvalitnímu soupeři. Potom už ale odehrál velmi dobře a byl důležitým článkem mužstva.

Co rozhodlo o tom, že jste do základní sestavy zařadil právě jeho?
Je to pes obranář. Nepotřebovali jsme tolik tvořivého hráče, ale někoho, kdo odvede stoprocentní defenzivní práci a nedovolí Kušejovi hrát. Z druhé strany měl Boháč za úkol hlídat Faye. Vsadili jsme na dva hlídací psy a vyplatilo se nám to.

Chance Liga 2026/27

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Co čeká hráče během reprezentační pauzy?
Hráči jsou mentálně i psychicky unavení, protože zápasy jsou náročné. Tři dny budeme trénovat a potom dostanou čtyři dny volna. Následně budeme čtrnáct dní prakticky v kuse trénovat až do prvního zápasu s Hradcem.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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