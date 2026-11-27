Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Střet čtrnáctého s patnáctým týmem Chance ligy. Na papíře zápas, který by neutrálního diváka patrně příliš nelákal. Jenže Artis Brno se Slováckem nabídly představení, na které se jen tak nezapomene. Čtyři góly, čtyři červené karty, neuznaná branka, odvolaná penalta, a nakonec i stoper v brance. Pro nezúčastněného diváka to bylo něco, co by dnešní mladá generace nejspíš ohodnotila slovy „absolute cinema“.
„Takový zápas jsem ještě nikdy nezažil a doufám, že už nezažiju,“ přiznal trenér Slovácka Jan Jelínek. Druhý poločas podle něj připomínal estrádu. „To byly některé věci jako na silvestra,“ glosoval.
Artis nakonec vyhrál 4:1, ale výsledek nebyl jediným důvodem, proč se o utkání bude ještě mluvit. Na hřišti se postupně objevily čtyři červené karty, přičemž jedna z nich patřila domácímu trenérovi Romanu Nádvorníkovi.
Domácí se museli vypořádat s vyloučením Quadriho Adedirana už v desáté minutě. Slovácko přišlo o Tihomira Kostadinova krátce po přestávce a počet hráčů na obou stranách se srovnal. Právě obě hráčská vyloučení patřila k diskutovaným momentům večera. V obou případech šlo o zásah rukou do obličeje soupeře, přísnost udělených trestů však vyvolávala otázky.
Ještě větší rozruch přinesla 53. minuta. Artis se radoval z vedoucí branky, jenže zásah videorozhodčího ji odvolal kvůli ofsajdovému postavení Neila Glossoy, který měl podle sudích aktivně ovlivnit hru a bránit brankáři ve výhledu. Glossoa ale svým výskokem jen dával jasně najevo, že hrát nechce. Trenér Roman Nádvorník s verdiktem i s výhrou v kapse zásadně nesouhlasil.
„My jsme říkali, že ten hráč byl mimo bránu. On nehrál, gólman byl u druhé tyče. Rozhodčí to takhle rozhodli, že Glossoa tam bránil ve výhledu nebo co,“ popisoval domácí kouč pořád s emocemi.
Protesty ho nakonec stály místo na lavičce. Nádvorník dostal druhou žlutou kartu a zamířil na tribunu. První napomenutí obdržel už po vyloučení Adedirana, po slovní výměně se soupeřovou lavičkou během čekání na verdikt VAR pak viděl přímou červenou.
„Vždycky je ten zápas lepší, když se hraje jedenáct na jedenáct, než když do toho nějakým způsobem zasahuje rozhodování. Jsem zastáncem toho, abychom oba mančafty dohrávaly v jedenácti,“ poznamenal Nádvorník. Do podrobnějšího hodnocení jednotlivých karet se pouštět nechtěl.
Jeho protějšek měl k dění na hřišti mnohem ostřejší výhrady. Jelínek mluvil dokonce o zradě vlastního týmu. „Troufnu si říct, že to byla sabotáž na náš výkon, protože to vítězství jsme Artisu prakticky darovali,“ prohlásil. Zároveň odmítl, že by jeho svěřenci soupeře podcenili. Podle něj se dopouštěli řady špatných rozhodnutí, která je nakonec stála zápas.
Nejkurióznější moment přišel v závěru. Slovácký brankář Milan Heča se ocitl mimo pokutové území a vzal nakopnutý míč do rukou před vápnem. Následovala jasná červená karta. Protože hosté už nemohli střídat, musel se do branky postavit obránce Jocelin Behiratche.
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Hečovo vyloučení bylo z hlediska pravidel jednoznačné, šlo však o zbytečnou chybu vyplývající ze špatného postavení a zmatku v dané situaci.
„Nevím, jestli ztratil orientaci, kde je. Tam mi vadí spíš jiná věc, že i v téhle situaci udělal špatné rozhodnutí,“ hodnotil Hečovo počínání Jelínek. Zastání se od trenéra dostalo alespoň jeho náhradníkovi. „Behy je velký chlap a opticky aspoň zabere místo v té bráně.“
Artis proti improvizovanému brankáři ještě dvakrát skóroval. Neil Glossoa, který se předtím ocitl v centru sporné ofsajdové situace, popsal svůj pozdější gól s odzbrojující přímočarostí.
„Ve chvíli, kdy jsem střílel na obránce, který zastával pozici brankáře, jsem na to nemyslel. Stál dobře, správně v pozici před brankou. Já ale myslel jen na to, kam umístit střelu,“ vysvětlil.
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Francouzský fenomén zapůjčený ze Slavie Praha zároveň ocenil, jak mužstvo zvládlo dlouhou pasáž v oslabení. „Jsem velmi pyšný na tým, jak reagoval na červenou kartu a jak hrál. Boj o vítězství byl naprosto neskutečný,“ řekl.
Slovácko si přitom mohlo z Brna odvézt úplně jiný výsledek. Jeho trenér ale odmítal hledat příčiny porážky výhradně v rozhodčích. Přiznal také vlastní chyby při přípravě mužstva a kritizoval především pomalou hru v první půli i rozhodování svých hráčů.
„Červená karta, když takhle vedete, je nesmysl. Pak máme balon na noze, promáchneme, dostaneme z toho branku a Hečisovo rozhodnutí byl další nesmysl,“ vypočítával Jelínek. „Takový zápas jsem nikdy nezažil. Doufám, že už nikdy nezažiju,“ zopakoval kouč.