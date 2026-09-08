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Chance Liga 2026/2027

Artis bere ze Slavie talent za 75 milionů. Sanyang má v Brně nastartovat kariéru

Autor:
  22:17
Slávistický křídelník Youssoupha Sanyang

Slávistický křídelník Youssoupha Sanyang | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický křídelník Youssoupha Sanyang
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Po zápase s Plzní měl brněnský Artis jediný cíl: do konce přestupního období přivést hrotového útočníka. „Musí to být posila do základu,“ měl jasno trenér Roman Nádvorník. Přání se mu ale vyplnilo jen částečně. Ze Slavie přichází na hostování gambijský křídelník Youssoupha Sanyang. Jedenadvacetiletý hráč, za kterého Pražané před rokem zaplatili švédskému Östers více než tři miliony eur, stráví v Brně zbytek sezony.

Artis tak na poslední chvíli ještě výrazně posiluje kádr pro svou premiérovou sezonu v Chance Lize. Sanyang se v Brně připojí k dalším slávistům Neilu Glossoovi a Emmanuelu Fullymu, kteří už v týmu trenéra Romana Nádvorníka působí. Pro brněnského nováčka už o osmnáctou letní posilu.

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Sanyang přišel do Slavie v létě 2025 jako jeden z velkých talentů. Pražané za něj podle dostupných informací zaplatili více než tři milion eur a podepsali s ním smlouvu až do roku 2030. Levonohý Gambijec zaujal především rychlostí, akcelerací a schopností obejít soupeře jeden na jednoho.

„Je to skvělý rychlostní typ. Může hrát nalevo křídlo nebo halfbeka, velká kvalita a rozdílový hráč,“ svěřil se po last minute transferu trenér Roman Nádvorník.

Slávista Sanyang prochází přes obránce Arsenalu.

V nabitém kádru Slavie si ale pevné místo nevybojoval. Za první tým odehrál 21 soutěžních utkání a vstřelil jediný gól, do aktuální sezony navíc dosud nezasáhl. Pražané proto během léta hledali pro Sanyanga hostování, ve hře byly údajně také možnosti v nižších anglických soutěžích nebo v Turecku.

Poprvé se talentovaný Gambijec může novým fanouškům představit už v sobotu, kdy Artis čeká třaskavé městské derby se Zbrojovkou.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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