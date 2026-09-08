Artis bere ze Slavie talent za 75 milionů. Sanyang má v Brně nastartovat kariéru

Artis tak na poslední chvíli ještě výrazně posiluje kádr pro svou premiérovou sezonu v Chance Lize. Sanyang se v Brně připojí k dalším slávistům Neilu Glossoovi a Emmanuelu Fullymu, kteří už v týmu trenéra Romana Nádvorníka působí. Pro brněnského nováčka už o osmnáctou letní posilu.
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Sanyang přišel do Slavie v létě 2025 jako jeden z velkých talentů. Pražané za něj podle dostupných informací zaplatili více než tři milion eur a podepsali s ním smlouvu až do roku 2030. Levonohý Gambijec zaujal především rychlostí, akcelerací a schopností obejít soupeře jeden na jednoho.
„Je to skvělý rychlostní typ. Může hrát nalevo křídlo nebo halfbeka, velká kvalita a rozdílový hráč,“ svěřil se po last minute transferu trenér Roman Nádvorník.
V nabitém kádru Slavie si ale pevné místo nevybojoval. Za první tým odehrál 21 soutěžních utkání a vstřelil jediný gól, do aktuální sezony navíc dosud nezasáhl. Pražané proto během léta hledali pro Sanyanga hostování, ve hře byly údajně také možnosti v nižších anglických soutěžích nebo v Turecku.
Poprvé se talentovaný Gambijec může novým fanouškům představit už v sobotu, kdy Artis čeká třaskavé městské derby se Zbrojovkou.