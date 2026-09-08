Trenére, uklidněte se prosím, žádal sudí, když se chystal odvolat gól Artisu

Z komunikace není poznat, jestli u laviček běsnil domácí Roman Nádvorník, že tušil změnu verdiktu, nebo hostující Radoslav Kováč, kterému se nelíbilo původní rozhodnutí.
Ten moment vzbudil v řadách Artisu nevoli. Křídelník Alexis Alegué získal míč v souboji s Merchasem Doskim, zbavil se Lukáše Červa, vyhnul se Denisovi Višinskému a vyslal dopředu obránce Neila Glossou, z jehož centru parádně zakončil Dominik Preisler.
„Video, video, doporučujeme přezkum pro nedovolený zákrok v APP před dosažením branky,“ intervenuje z pražské centrály v Michli videoasistent Jiří Adam. APP je zkratka pro anglický výraz atacking phase of play, čili v útočné fázi hry.
Komise rozhodčích od nové sezony zveřejňuje komunikaci mezi hlavním sudím na hřišti a videoasistentem a to v případech, kdy dojde k intervenci a doporučení ke změně verdiktu.
Od souboje až po vstřelení branky trvala akce přesně šestnáct sekund.
„Na středu hrací plochy dojde ke zjevnému přestupku hráče domácích Aleguého na hráče hostí Doskiho. Jde o vražení do protihráče ve výskoku bez snahy hrát v této situaci míč. Po přestupku následovala útočná akce domácích, ze které dosáhli branky na 1:1. Zásadní je, že branka nemůže být uznána z důvodu jejího dosažení přímo v navazující souvislé útočné akci po předchozím přestupku,“ popisoval Pavel Mareš, expert iDNES.cz přes rozhodčí v pravidelném rubrice Odpískáno.
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Podobně to viděl VAR., s čímž po zhlédnutí záznamu souhlasil i hlavní sudí na hřišti. „Jasně, on je ve výskoku, ten mu tam schválně dá..., takže přestupek,“ říká hlavní sudí do sluchátek a potvrzuje pohled od videa. „Přestupek na polovině hrací plochy.“
Když odběhne od monitoru, původní verdikt, kterým gól uznal, zruší, a nařídí přímý volný kop proti Artisu.
Pro Artis šlo o další mrzuté rozhodnutí od videa. Před třemi týdny v Ostravě brněnskému mužstvu sudí na doporučení VAR odvolal dokonce dvě branky. Jednu pro ovlivnění brankáře v ofsajdovém postavení, druhou kvůli útočnému faulu. Artis tehdy podlehl 0:1.