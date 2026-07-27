Ubíjející. Artis dal dva góly, přesto v premiéře doplatil na nesehranost obrany

Jak obrana Artisu končila v prohrané baráži o účast mezi elitou proti Slovácku, navázala i v úvodním duelu nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Ač z druholigové defenzivy zbyl pouze stoper Dominik Plechatý, nesehraný a alibistický projev jí zůstal.
Marně křičel kouč brankářů a ligová legenda Martin Vaniak na svého svěřence Tadeáše Stoppena, aby suploval roli dirigenta, když ani Plechatý, ani Šimek tuto roli nezastávali.
„Mluv, diriguj! Hlídej, jestli mají všichni hráče,“ hřímal, zatímco hlavní kouč Roman Nádvorník jen nevěřícně rozhazoval rukama u postranní čáry.
Dvakrát se musel dívat, jak soupeř několika krátkými přihrávkami dělá z jeho obrany tréninkové panáky bez šance gólovou akci překazit. „Svléklo nás to donaha a jestli nebudeme dostupovat hráče na posledních dvaceti metrech, nemůžeme být úspěšní,“ shrnul po utkání Nádvorník.
Co naplat, že Papalelé pak vyzval nejlepšího střelce minulého ročníku druhé ligy Quadriho Adedirana, který si otevřel také prvoligový gólový účet. Radost z vyrovnání trvala jen několik minut. „Nabádali jsme hráče, aby po brance byli maximálně koncentrovaní, těžko říct, proč to nemělo efekt,“ kroutil hlavou domácí trenér.
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Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Artis se ještě více tlačil dopředu, jenže zatímco směrem k soupeřově brance působil živě a odvážně, v přechodu do obrany dál připomínal tým složený pár hodin před výkopem. Chyběla souhra, komunikace i správné postavení, každá rychlejší akce Mladé Boleslavi zaváněla gólem.
Přesto se domácí dokázali podruhé vrátit do zápasu. Papalelé fantasticky napadal rozehrávku hostů, vybojoval míč na levém křídle a nesobecky ho předložil Adediranovi. Nigerijský útočník už měl snadnou práci a svým druhým gólem večera znovu smazal jednobrankové manko.
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Jenže domácím znovu vydržela radost jen několik minut. Obrana opět nezachytila jednoduchou kombinaci hostů, kteří se několika přihrávkami dostali až před Stoppena, kde Jiří Klíma přidal svůj druhý zásah večera a znovu poslal Mladou Boleslav do vedení; to si už Středočeši nenechali vzít.
„Dopředu máme zajímavé hráče, jsou tam schopní kluci v soubojích jeden na jednoho. Máme rychlou přechodovou fázi, ale v defenzivě musíme rychleji přepínat a rozebrat si soupeře. Bránění celého mužstva se musí zlepšit,“ uzavřel Nádvorník.
Góly po prohře neznamenají nic
Dvěma góly se sice uvedl mezi prvoligovými střelci nejlepší kanonýr minulého ročníku druhé ligy Adediran, radost mu to ale nepřineslo. „Je úplně jedno, že jsem dal dva góly, když nemá klub body. Teď se cítím, jako bych žádné góly nedal,“ přiznal nigerijský útočník.
Mrzelo jej především, jak rychle Artis pokaždé přišel o vyrovnaný stav. „Bylo to ubíjející, když jsme po gólu rychle inkasovali podruhé. Tam jsme totiž cítili, že to může vyjít, a zase jsme si to vzali. Je to velká chyba a věc, ve které se musíme zlepšit,“ litoval.
Přesto našel i pozitivum v souhře s novým spoluhráčem Papalelém. „Má velkou kvalitu. Hráli jsme dobře, napojili se na sebe od prvního momentu. Krásně jsme se našli dvakrát a dvakrát z toho byl gól,“ pochvaloval si.
Vinu za čtyři inkasované branky pak odmítl hledat u jednotlivců. „Není to chyba žádného hráče. Góly byly chybou celého mužstva. Musíme bránit všichni. Neudělali jsme dost a musíme se dát dohromady,“ zdůraznil.