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Chance Liga 2026/2027

Artis a Bohemians znají náhradní termín. V Brně se utkají začátkem listopadu

Autor: ,
  14:50

Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu, který vstřelil Alexis Alegue. | foto: ČTK

Odložené utkání 11. kola fotbalové ligy mezi Artisem Brno a Bohemians Praha 1905 se bude hrát v náhradním termínu ve středu 4. listopadu od 18 hodin. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Zápas se měl konat v sobotu 17. října, ale kvůli infekčnímu onemocnění v brněnském týmu byl odložen.

Kádr ligového nováčka postihla střevní viróza, proto Artis požádal o odklad zápasu. V sobotu v Teplicích už nastoupí.

Trenér Roman Nádvorník před týdnem na klubovém webu popsal, jak se viróza na fotbalistech i členech realizačního týmu podepsala.

Baník skolila hromadná marodka. Liga s Libercem se odkládá, co pohár se Spartou?

„Osmnáct hráčů doslova probdělo noc, včetně mě,“ řekl. Někteří během jediného dne zhubli až tři kila. „A úplně je opustila síla,“ dodal. Po víkendu už se tým opět sešel a pomalu se vrátil k tréninku.

V pátek byl odložen sobotní duel 12. kola mezi Libercem a Ostravou kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku. Ze zdravotních důvodů se v původním termínu nehrál ani srpnový zápas Bohemians 1905 s Mladou Boleslaví.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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