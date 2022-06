Vaníček z Bohemians přestoupil do Boleslavi, opačným směrem jde Mužík

Někdejší fotbalový reprezentant do 21 let Antonín Vaníček přestoupil z Bohemians do Mladé Boleslavi a podepsal víceletou smlouvu. Čtyřiadvacetiletého ofenzivního záložníka si vybral trenér Pavel Hoftych. Opačným směrem jde na hostování Ladislav Mužík.